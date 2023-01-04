سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في البنوك |تحديث مستمر

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك مع بداية تعاملات العام الجديد ارتفاع جديد ليسجل أرقام قياسية جديدة لم تشهدها العملة الأمريكية من قبل ويواصل رحلة الصعود أمام العملة المحلية مع كل قرار جديد يتم اتخاذه ومع توجه الدولة لتحرير سعر الصرف وتدبير العملات الأجنبية لتوفير السلع المستوردة وبصفة خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، ومن ضمن القرارات المؤثرة هو طرح شهادات ذات عائد يصل إلى 25 % مع رفع سعر الدولار في البنك من أجل جذب العملاء لتخلي عن العملات الأجنبية من أجل استثمار مضمون في البنوك.

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في البنوك

أخر تحديث | سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم فى البنك الأهلي المصري (NBE): 26.20 جنيه للشراء و26.25 جنيه للبيع.

أخر تحديث | سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم فى بنك مصر(banque misr): 26.20 جنيه للشراء و26.25 جنيه للبيع.

أخر تحديث | سعر الدولار أمام الجنيه المصري فى البنك القاهرة (banque du caire): 26.0 جنيه للشراء و26.1 جنيه للبيع.

أخر تحديث | سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم فى البنك التجاري الدولي(CIB): 26.15 جنيه للشراء و26.25 جنيه للبيع.

أخر تحديث | سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم فى بنك المصرف المتحد(the ubeg): 26.15 جنيه للشراء و26.26 جنيه للبيع.

أخر تحديث | سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم فى بنك سايب (SAIB): 26.20 جنيه للشراء و26.30 جنيه للبيع.

أخر تحديث | سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في بنك إتش اس بي سي (HSBC): 26.20 جنيه للبيع و26.30 جنيه للشراء

أخر تحديث | سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في البنك العقاري(EALB): 26.15 جنيه للشراء و26.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه

أخر تحديث | سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامى: 26.15 جنيه للشراء و26.20 جنيه للبيع.

أخر تحديث | سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في بنك مصر إيران للتنمية: 26.40 جنيه للشراء 26.50 جنيه للبيع.

أخر تحديث | سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في البنك المصري الخليجي: 26.51 جنيه للشراء 26.55 جنيه للبيع.

أخر تحديث | سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في بنك الإسكندرية: 26.40 جنيه للشراء 26.50 جنيه للبيع.

أخر تحديث | سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في بنك بلوم مصر 26.40 جنيه للشراء 26.50 جنيه للبيع.

أخر تحديث | سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في بنك كريدي أجريكول 26.40 جنيه للشراء 26.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه | تحديث لحظي

أخر تحديث | سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلي الكويتى (بيريوس) 26.50 جنيه للشراء و26.55 جنيه للبيع.

أخر تحديث | سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في البنك العربى الأفريقي 26.00 جنيه و26.10 جنيه للبيع.

أخر تحديث | سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في بنك قناة السويس 26.40 جنه للشراء مقابل 26.50 جنيه للبيع.

أخر تحديث | سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في البنك البركة 26 جنيه للشراء مقابل 26.10 جنيه للبيع.

أخر تحديث | سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلى المتحد 25.90 جنيه للشراء مقابل 26 جنيه للبيع.

أخر تحديث | سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في بنك المشرق 26.50 جنيه للشراء مقابل 26.60 جنيه للبيع.

أخر تحديث | سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في بنك الكويت الوطني26.45 جنيه للشراء مقابل 26.55 جنيه للبيع.

أخر تحديث | سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلى اليوناني 26.30 جنيه للشراء مقابل 26.40 جنيه للبيع.

أخر تحديث | سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في البنك الإمارات دبي 26 جنيه للشراء مقابل 26.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في السوق السوداء

سعر الدولار في السوق السوداء:

تراوح سعر الدولار في السوق الموازية (السوق السوداء) ما بين 30.50 إلى 30.70 للبيع لسعر الشراء مقابل 31.06 إلى 31.26 جنيه للبيع، ويتوجه اللبعض لحساب سعر الدولار في السوق الموازية بالبحث عن أسعار الذهب وحسابها على أساس السعر العالمي لمعرفة قيمة العملة المحلية.

الاحتياطي النقدي المصري:

أعلن البنك المركزي مؤخرًا عن ارتفع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنحو 470 مليون دولار ليبلغ 34.200 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي مقابل 33.532 مليار دولار في نوفمبر السابق له .