تفاصيل مبادرة شباب مصر الرقمية من «الاتصالات».. 15 يناير آخر موعد للتقديم

أعلن المعهد القومي للاتصالات، تنظيم دورة جديدة من مبادرة «شباب مصر الرقمية» المسائية، وذلك بهدف بناء قدرات الشباب في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إذ يتمّ تنظيم الدورة من قبل وزارة الاتصالات لتأهيل الشباب والخريجين، مع مراعاة ظروف العمل أو الدراسة.

دورة مبادرة شباب مصر الرقمية

وفي السطور التالية، نعرض تفاصيل الدورة الجديدة من مبادرة شباب مصر الرقمية، وفقًا لما ذكرته الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وتُنظم الدورة الجديدة من مبادرة «شباب مصر الرقمية»، خلال شهر فبراير في عدة مسارات، منها الشبكات والأمن والمحاكاة الافتراضية، والأنظمة المدمجة، وتكنولوجيا المعلومات، والتطوير الوظيفي.

وتستهدف الدورة التدريبية، وفقًا لما ذكرته وزارة الاتصالات، شباب الخريجين، دفعات 2009 وحتى 2021، وأيضًا العاملين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويمكن الحصول على التدريب في تلك الدورة الجديدة، خلال أيام الجمعة والسبت لمدة 6 ساعات يوميًا، أو يمكن للمشتركين اختيار المواعيد المسائية خلال 3 أيام أسبوعيًا، لمدة 4 ساعات يوميًا.

آخر موعد للتسجيل في الدورة

وذكرت وزارة الاتصالات في منشورها، أنَّ آخر موعد للتسجيل في الدورة الجديدة من «شباب مصر الرقمية» سيكون يوم 15 يناير الجاري.

خطوات التسجيل في الدورة

وللراغبين في التسجيل في الدورة الجديدة من مبادرة «شباب مصر الرقمية»، عليهم الضغط هنا، وكتابة المعلومات الخاصة بهم من طالب أو عامل والاسم وتاريخ الميلاد ورقم البطاقة.