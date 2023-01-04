ads

تفاصيل مبادرة شباب مصر الرقمية من «الاتصالات».. 15 يناير آخر موعد للتقديم

منوعات
مبادرة شباب مصر الرقمية
مبادرة شباب مصر الرقمية

أعلن المعهد القومي للاتصالات، تنظيم دورة جديدة من مبادرة «شباب مصر الرقمية» المسائية، وذلك بهدف بناء قدرات الشباب في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إذ يتمّ تنظيم الدورة من قبل وزارة الاتصالات لتأهيل الشباب والخريجين، مع مراعاة ظروف العمل أو الدراسة.

دورة مبادرة شباب مصر الرقمية

وفي السطور التالية، نعرض تفاصيل الدورة الجديدة من مبادرة شباب مصر الرقمية، وفقًا لما ذكرته الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وتُنظم الدورة الجديدة من مبادرة «شباب مصر الرقمية»، خلال شهر فبراير في عدة مسارات، منها الشبكات والأمن والمحاكاة الافتراضية، والأنظمة المدمجة، وتكنولوجيا المعلومات، والتطوير الوظيفي.

وتستهدف الدورة التدريبية، وفقًا لما ذكرته وزارة الاتصالات، شباب الخريجين، دفعات 2009 وحتى 2021، وأيضًا العاملين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويمكن الحصول على التدريب في تلك الدورة الجديدة، خلال أيام الجمعة والسبت لمدة 6 ساعات يوميًا، أو يمكن للمشتركين اختيار المواعيد المسائية خلال 3 أيام أسبوعيًا، لمدة 4 ساعات يوميًا.

آخر موعد للتسجيل في الدورة

وذكرت وزارة الاتصالات في منشورها، أنَّ آخر موعد للتسجيل في الدورة الجديدة من «شباب مصر الرقمية» سيكون يوم 15 يناير الجاري.

خطوات التسجيل في الدورة

وللراغبين في التسجيل في الدورة الجديدة من مبادرة «شباب مصر الرقمية»، عليهم الضغط هنا، وكتابة المعلومات الخاصة بهم من طالب أو عامل والاسم وتاريخ الميلاد ورقم البطاقة.

المعهد القومي للاتصالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شباب مصر الرقمية مبادرة شباب مصر الرقمية مصر الرقمية

مواد متعلقة

وزير الاتصالات يتفقد الأعمال الإنشائية لمراكز إبداع مصر الرقمية

الأكثر قراءة

عاجل.. رونالدو يتخذ قرارًا مدويًا بعد إتمام انتقاله إلى النصر

عاجل - بعد رونالدو.. النصر يخطف توقيع صفقة من باريس سان جيرمان

عاجل.. إصابة نجم الأهلي بقطع في الرباط الصليبي وغيابه عن كأس العالم للأندية

عاجل.. الأهلي يعلن عن أولى صفقاته الشتوية

عاجل.. البنك المركزي يعلن سعر "الدولار" الرسمي بعد الأنخفاض الجديد في قيمة الجنيه

عاجل.. رئيس اتحاد البنوك: لا تعويم جديد فى سعر الدولار اليوم

عاجل.. أمير توفيق يوضح لـ "الفجر الرياضي" حقيقة مفاوضات الأهلي مع "جبنة"

صفقات الأهلي 2023.. حقيقة المفاوضات مع صاحب القدم الذهبية