بث مباشر يلا شوت inter milan مشاهدة مباراة إنتر ميلان ونابولي في الدوري الإيطالي|| مباراة إنتر ميلان ضد نابولي بي إن سبورتس لايف beIN Sports

يلا شوط.. بث مباشر دون تقطيع لمباراة نابولي وانتر ميلان في الكالتشيو

يبحث عشاق ومتابعي الكالتشيو الايطالي عن كيفية مشاهدة المباراة المرتقبة بين فريقي نابولي وانتر ميلان في الدوري الايطالي.

ويقدم لكم الفجر الرياضي بث مباشر دون تقطيع لمباراة نابولي وإنتر ميلان في الجولة رقم 16 من الدوري الإيطالي، والقنوات الناقلة ومعلق اللقاء.

ويعود الكالتشيو بعد غياب دام لمدة قاربت الشهرين، مرة أخرى، وبقمة من الأمتع والأهم دومًا بين إنتر ونابولي على ملعب "جوزيبي مياتزا".

ويتصدر نابولي ترتيب الدوري الإيطالي، ولم يتلق أي هزيمة حتى الآن، وهو الأقرب للظفر بلقب الكالتشيو هذا الموسم.

فيما يعاني انتر ميلان من التقلبات التي وضعته في المرتبة الخامسة، وجعلت مستقبل المدرب سيموني إنزاجي أكثر من مرة على المحك.

وينتظر الجميع أن يعرف إذا ما ستواصل كتيبة لوتشيانو سباليتي ستواصل مسيرتها الناجحة قبل كأس العالم 2022، أم كالماضي، بداية قوية ثم تراجع حتى خسارة اللقب.

في هذا التقرير من "الفجر الرياضي"، سيتم استعراض بث مباشر لمباراة إنتر ونابولي والقنوات الناقلة ومعلق اللقاء وأكثر من ذلك.

موعد مباراة نابولي وإنتر في الدوري الإيطالي

وتقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان ونابولي يوم غد الأربعاء الموافق الرابع من شهر يناير الجارى ضمن فعاليات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإيطالي لموسم 2022-2023 على ستاد سان سيرو معقل فريق إنتر ميلان.

وتنطلق مباراة إنتر ميلان ونابولي في تمام الساعة العاشرة الإ ربع مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الحادية عشر الإ ربع مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية وقطر، وفي تمام الساعة الثانية الإ ربع مساءًا بتوقيت الإمارات وأبو ظبي.

موعد مباراة نابولي وإنتر هو اليوم الأربعاء الموافق 4 يناير 2023، على ملعب "جوزيبي مياتزا"

وتبدأ المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، 10.45 مساء مساءً بتوقيت السعودية و11.45 مساء بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة نابولي وإنتر في الدوري الإيطالي 2023

قنوات أبوظبي الرياضية هي الناقل الحصري لمسابقة الدوري الإيطالي 2022-2023 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستذاع مباراة نابولي وإنتر عبر شاشتها.

أما البث المباشر للمباراة عبر الإنترنت فإنه يأتي من خلال تطبيق Starz Play App.

معلق مباراة نابولي وإنتر في الدوري الإيطالي

حسب ما أعلنته قناة أبوظبي الرياضية، فإن معلق مباراة نابولي وإنتر سيكون المعلق الشهير فارس عوض.

بث مباشر دون تقطيع موعد مباراة نابولي وإنتر والقنوات الناقلة

الموعد: الأربعاء 4 يناير 2023

التوقيت: 21:45 مصر، 22:45 السعودية و11.45 الإمارات

الملعب: جوزيبي مياتزا

القناة الناقلة: AD Sports Premium HD 1

البث المباشر: تطبيق Starz Play App

المعلق: فارس عوض

مشاهدة مباراة إنتر ميلان ونابولي بث مباشر

ترتيب الدوري الإيطالي

يتصدر نابولي ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 41 نقطة وبفارق 8 نقاط عن أقرب الملاحقين ميلان.

1- فريق نابولي – 41 نقطة.

2- فريق ميلان – 33 نقطة.

3- فريق يوفنتوس – 31نقطة.

4- فريق لاتسيو – 30نقطة.

5- فريق إنتر ميلانو – 30 نقطة.

6- فريق أتلانتا – 27 نقطة.

7- فريق روما – 27 نقطة.

8- فريق أودينيزي – 24 نقطة.

9- فريق تورينو – 21 نقطة.

10- فريق فيورنتينا – 19 نقطة.

11- فريق بولونبا – 19 نقطة.

12- فريق سالرينتياتا – 17 نقطة.

13- فريق إمبولي – 17 نقطة.

14- فريق مونزا – 16 نقطة.

15- فريق ساسولو – 16 نقطة.

16- فريق ليتشي – 15 نقطة.

17- فريق سبيزيا – 13 نقطة.

18- فريق كريمونيزي – 7 نقاط.

19- فريق سامبدوريا – 6 نقاط.

20- فريق هيلاس فيرونا – 5 نقاط.