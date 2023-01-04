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"بلومبيرج" تكشف موعد انحسار الموجة التضخمية في أوروبا نهاية 2023

الاقتصاد
بوابة الفجر

أصدرت وكالة “بلومبيرج ” تقرير اليوم توقعت فيه تراجع التضخم في منطقة اليورو مع نهاية العام الجاري بعد أن تراجع إلي  10.6 % في منطقة التعامل باليورو في أوروبا خلال أكتوبر 2022 إلى 9.5 % أو 9% مع نهاية العام الجاري.

وأرجع المحلل في "بلومبيرج" كلوس فيستسين - في تقرير لصحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية - السبب في ذلك إلى استقرار نسبي أفضل تتوقعه الأوساط العالمية في أسواق الطاقة الأوروبية طوال فترة الشتاء الجاري، موضحا أن ارتفاع الطلب على المحروقات وزيوت التدفئة في الأسواق الأوروبية هو الباعث على ارتفاع مستويات التضخم الحاصلة منذ الربع الأخير من العام الماضي.

وتوقع إقدام البنوك الأوروبية على رفع أسعار الفائدة خلال فبراير ومارس القادمين بمتوسط نصف نقطة مئوية وصولا بها إلى ما لن يتعدى 2 إلى 3 فى المائة حتى نهاية العام الجاري.

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