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عاجل| أسعار الذهب اليوم الخميس 4-1-2023.. ارتفاع 50 جنيه بالمعدن الأصفر

الاقتصاد
أسعار الذهب
أسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب في مصر دعم من ارتفاع سعر الدولار بجانب صعود المعدن الأصفر بالبورصة الدولية للمعدن الأصفر، وواصلت أسعار الذهب الارتفاع في بداية التعاملات اليوم الخميس، ليشهد سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 50 جنيه، مع توقعات استمرار العلاقة الطردية بين الذهب والدولار خلال الفترة الحالية.

 

أسعار  الذهب في مصر: 
 


الاوقية:     1857    دولار 
سعر الذهب عيار ٢١:      1750   جنيه
سعر الذهب عيار ٢٤:     2000   جنيه
سعر الذهب عيار ١٨:      1500  جنيه
سعر الذهب عيار ١٤:      1166.75 جنيه

سعر الجنيه الذهب قبل احتساب مصنعية أو دمغة أو ضريبة    14000 جنيه

 

أسعار الذهب عالميًا:

 

تمت تجارة العقود الآجلة للذهب في فبراير على USD1،857.35 للأونصة  بنسبة ارتفع  0.61%.

لقد تمت المتاجرة مسبقا على جلسة ارتفاع USD1،871.15 للأونصة. الذهب قد يجد نقاط الدعم على USD1811.20 والمقاومة على USD1871.15.

عقود مؤشر الدولار،الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، هبط بنسبة 0.25% للمتاجرة به على USD104.05.

في الوقت نفسه على كومكس، هبط سعر الفضة لشهر مارس بنسبة 1.37% لتتم المتاجرة به على USD23.91 للأونصة بينما هبط سعر النحاس لشهر مارس بنسبة 0.84% لتتم المتاجرة به على USD3.73 للرطل.

 

 

أسعار الذهب سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 24 سعر الذهب عيار 18 سعر الجنيه الذهب

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