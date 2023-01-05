أخر آخبار الدولار.. تحرك جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس

قفز سعر الدولار أمس، الأمر الذي جعل آخر أخبار الدولار تتصدر محركات البحث جوجل، والمواطنين مهتمين بالشأن الاقتصادي لمعرفة مصير الجنية المصري بعد هذا التحرك، وفي بداية تعاملات اليوم الخميس تحرك الدولار ليسجل آخر ارتفاع جديد مقابل الجنية.

ويقدم موقع الفجر الإلكتروني فيما يلي، تحركا جديدا لسعر الدولار خلال بداية التعاملات داخل بنك واحد، بالتزامن مع آخر يوم عمل للبنوك المصرية، مع نهاية الأسبوع الأول من شهر يناير لعام 2023.

أخر أخبار الدولار اليوم

أخر ارتفاع للدولار تخطى حاجزالـ26 جنيها، حيث يتوقع أن يشهد الدولار تحركًا جديدًا على مدار اليوم، بينما استقر الدولار مقابل الجنيه اليوم داخل البنك المركزي المصري ليسجل 26.36 جنيه للشراء و26.4 9 جنيه بيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك

ونقدم لكم في السطور التالية سعر الدولار اليوم الخميس مع بداية التعاملات الصباحية الموافق 5 من يناير لعام 2023 سعر الدولار في البنوك

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

تحرك جديد في سعر الدولار الآن مقابل الجنيه اليوم الخميس 5-1-2023 خلال بداية التعاملات

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري قيمة 26.25 جنيه شراء و26.35 جنيه بيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 5 يناير قيمة 26.4 جنيه شراء و26.5 جنيه بيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 5 يناير قيمة 26.25 جنيه شراء و26.3 جنيه بيع داخل بنك مصر.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

ارتفع سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه داخل مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل 26.16 جنيه شراء و26.2 جنيه بيع.

سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان

سجل سعر الدولار اليوم الخميس 5 يناير مقابل الجنيه 26.35 جنيه شراء و26.45 جنيه بيع.

سعر الدولار اليوم في بنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه قيمة سعر 26.3 جنيه شراء و26.4 جنيه بيع داخل البنك التجاري الدولي.