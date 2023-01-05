أمطار في الإسكندرية.. وهذه درجات الحرارة المتوقعة اليوم بالمحافظات

قالت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان تفصيلي يكشف حالة الطقس في الإسكندرية، أن اليوم الخميس الموافق الخامس من شهر يناير لعام 2023، يشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة.

وأوضحت الهيئة في بيانها، أنه يسود الطقس سقوط أمطار وتكون خفيفة في فترات النهار وعلى فترات ومناطق متفرقة.

حالة الطقس اليوم في الإسكندرية

وعن حالة الطقس اليوم في الإسكندرية، قالت الهيئة العامة للأرصاد، أن الطقس في النهار يكون لطيف ويشهد أشعة الشمس ويكون دافئ نسبيا، أما في الليل فيكون بارد وفي بداية النهار يكون هناك شبورة مائية كثيفة على الطرق داخل المدينة.

حالة الطقس اليوم الخميس

وعن حالة الطقس اليوم الخميس، كشف خبراء الهيئة العامة للأرصاد، أنه يكون لطيف نهارا وبارد ليلا على كلا من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم.. توقعات بسقوط أمطار

وتوقعت الأرصاد أن الطقس يشهد اليوم أمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مشيرة إلى أن الأمطار تمتد إلى سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وكشفت الأرصاد عن نشاط حركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس

وفي بيان تفصيلي، كشفت الأرصاد عن درجات الحرارة المتوقعة يوم الخميس الموافق 5-1-2023ـ وإليكم التفاصيل:

القاهرة 20 12

الاسكندرية 19 13

العلمين الجديدة 19 13

مطروح 19 14

أسيوط 20 08

سوهاج 20 08

قنا 20 09

الأقصر 22 09

المنيا 19 09

أسوان 23 10

6 اكتوبر 19 11

بنهــــا 20 12

دمنهور 19 11

وادى النطرون 19 12

كفر الشيخ 20 11

المنصورة 19 13

الزقازيق 20 13

شبين الكوم 20 10

طنطا 20 10

دمياط 20 10

بورسعيد 20 12

الإسماعيلية 21 11

السويس 20 11

العريش 19 11

رفح 18 11

رأس سدر 19 12

نخل 17 06

كاترين 15 04

الطور 22 13

طابا 21 13

شرم الشيخ 23 14

السلوم 18 10

سيوة 20 09

رأس غارب 22 13

الغردقة 23 14

سفاجا 24 13

مرسى علم 24 14

شلاتين 25 13

حلايب 21 14

أبو رماد 20 13

رأس حدربة 22 13