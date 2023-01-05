مبيعات القاهرة للزيوت تحقق نموًا بنسبة 15% خلال 2022

أعلنت شركة القاهرة للزيوت والصابون، عن تحقيق مبيعات خلال 2022 تخطت المستهدف بنسبة نمو بلغت نحو 29% خلال الربع الأخير من العام المالي لتصل إلي 121 مليون جنيه.

وأضافت الشركة في بيان أرسلته للبورصة المصرية اليوم الخميس، إنها حققت مبيعات بقيمة 230 مليون جنيه خلال العام الماضي 2022، مقابل 200 مليون جنيه مبيعات كان مخطط لها بنسبة نمو إجمالية خلال العام تصل إلي 15 %.

وتعليقًا علي نتائج أعمال الشركة خلال العام المالي 2022 قالت الشركة أن التحسن في نتائج الأعمال يرجع إلي تنفيذ خطة محكمة لإعادة الهيكلة والإستغلال الأمثل لحصيلة زيادة رأسمالها التي نفذتها خلال العام حيث إستطاعت توفير المواد الخام اللازمة للإنتاج وتكوين مزيج منتجات بمستوي عالي الجودة وفتح أسواق إستهلاكية جديدة في العديد من الأسواق والهايبر ماركت.

وأشارت الشركة إلي أن العام الجديد من المتوقع أن يشهد المزيد من العمل لطرح منتجات جديدة لزيادة الحصة السوقية في سوق الزيوت والمسلي لتلبية الطلب المحلي والمشاركة في إمداد السوق بما يحتاجة من منتجات ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية.

وتعد شركة القاهرة للزيوت والصابون وهي أحدي الشركة العامة المدرجة في البورصة المصرية منذ مايو 1999 من أبرز الشركات العاملة في القطاع.

تعمل شركة القاهرة للزيوت والصابون ضمن قطاع الأغذية والمشروبات مع التركيز على إنتاج الزيوت والمسلي ومشتقاتهم.