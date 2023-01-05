ads

التموين:‏‎ ‎إقامة ركن بكل مجمع استهلاكي تحت اسم "أهلا رمضان" بتخفيضات تصل لـ 30 %

الاقتصاد
وزارة التموين
وزارة التموين


أكد الدكتور علي المصيلحي  وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية بشركاتها التابعة قد ‏وجهت بإنشاء ركن بكل مجمع استهلاكي تحت مسمي ( أهلا رمضان ) ‏بتخفيضات تتفاوت بين الــ 25% إلى 30%، بالإضافة إلى الشوادر التي ‏شاركت فيها الغرف التجارية بكل محافظة، وفي هذا السياق تلقي وزير التموين والتجارة الداخلية ‏تقريرا من شركتي الجملة العامة والمصرية، وأفاد بإنشاء عدد من الأركان داخل المجمعات الاستهلاكية تحت اسم أهلا ‏رمضان وجاري تجهيز باقي المجمعات الاستهلاكية.


وأشار التقرير إلى ‏قيام الشركة العامة لتجارة لجملة والغرف التجارية بإنشاء 3 معارض بجنوب ‏سيناء في دهب والطور وشرم الشيخ بالإضافة إلى معارض شمال سيناء ‏أيضا والمنوفية ودمياط والشرقية وجاري تجهيز ما يقارب الـ 50 معرض ‏بالتعاون مع الغرف التجارية، وبالنسبة للشركة المصرية لتجارة الجملة ‏أفاد التقرير إلى تجهيز بعض الأماكن بالمجمعات الاستهلاكية بركن ‏لمعارض أهلا رمضان وجاري استكمال باقي المجمعات الأخرى بالإضافة ‏إلى مشاركتها في الشوادر والمعارض الأخرى التي تنشئ بالتعاون مع ‏الغرف التجارية بالمحافظات بحد ادني 66 معرض بالمحافظات التي تعمل ‏بها الشركة بالصعيد والقاهرة والجيزة. ‏
 

الشركة القابضة للصناعات الغذائية أهلا رمضان التجارة الداخلية الغرف التجارية المجمعات الاستهلاكية

الأكثر قراءة

لايف تويتر بث مباشر الاتحاد والهلال يلا شوت دون تقطيع|| مشاهدة مباراة الاتحاد والهلال بث مباشر اليوم 5/1/2022 يلا شوت

عاجل.. إصابة مشجع أهلاوي في مباراة إنبي والحكم يتدخل

1st half live بث مباشر النصر والطائي جودة عالية SSC Stream || مشاهدة الطائي ضد النصر جودة عالية يلا شوت الجديد yalla shoot new

عاجل.. أفشة يسجل للأهلي أمام إنبي ويقدم اعتذاره للجماهير بطريقة خاصة (فيديو)

live stream بث مباشر النصر والطائي جودة عالية | مشاهدة مباراة النصر اليوم رابط تويتر twitter هدف رونالدو اليوم

alnasser live بث مباشر النصر والطائي جودة عالية تويتر twitter || مشاهدة مباراة النصر بمشاركة رونالدو Ronaldo

لايف ON.. مشاهدة مباراة الزمالك والداخلية بث مباشر اليوم الخميس في الدوري المصري

عاجل.. هدف مارادوني لـ "ديانج" في شباك إنبي (فيديو)