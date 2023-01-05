التموين:‏‎ ‎إقامة ركن بكل مجمع استهلاكي تحت اسم "أهلا رمضان" بتخفيضات تصل لـ 30 %



أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية بشركاتها التابعة قد ‏وجهت بإنشاء ركن بكل مجمع استهلاكي تحت مسمي ( أهلا رمضان ) ‏بتخفيضات تتفاوت بين الــ 25% إلى 30%، بالإضافة إلى الشوادر التي ‏شاركت فيها الغرف التجارية بكل محافظة، وفي هذا السياق تلقي وزير التموين والتجارة الداخلية ‏تقريرا من شركتي الجملة العامة والمصرية، وأفاد بإنشاء عدد من الأركان داخل المجمعات الاستهلاكية تحت اسم أهلا ‏رمضان وجاري تجهيز باقي المجمعات الاستهلاكية.



وأشار التقرير إلى ‏قيام الشركة العامة لتجارة لجملة والغرف التجارية بإنشاء 3 معارض بجنوب ‏سيناء في دهب والطور وشرم الشيخ بالإضافة إلى معارض شمال سيناء ‏أيضا والمنوفية ودمياط والشرقية وجاري تجهيز ما يقارب الـ 50 معرض ‏بالتعاون مع الغرف التجارية، وبالنسبة للشركة المصرية لتجارة الجملة ‏أفاد التقرير إلى تجهيز بعض الأماكن بالمجمعات الاستهلاكية بركن ‏لمعارض أهلا رمضان وجاري استكمال باقي المجمعات الأخرى بالإضافة ‏إلى مشاركتها في الشوادر والمعارض الأخرى التي تنشئ بالتعاون مع ‏الغرف التجارية بالمحافظات بحد ادني 66 معرض بالمحافظات التي تعمل ‏بها الشركة بالصعيد والقاهرة والجيزة. ‏

