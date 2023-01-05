التموين: إقامة ركن بكل مجمع استهلاكي تحت اسم "أهلا رمضان" بتخفيضات تصل لـ 30 %
أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية بشركاتها التابعة قد وجهت بإنشاء ركن بكل مجمع استهلاكي تحت مسمي ( أهلا رمضان ) بتخفيضات تتفاوت بين الــ 25% إلى 30%، بالإضافة إلى الشوادر التي شاركت فيها الغرف التجارية بكل محافظة، وفي هذا السياق تلقي وزير التموين والتجارة الداخلية تقريرا من شركتي الجملة العامة والمصرية، وأفاد بإنشاء عدد من الأركان داخل المجمعات الاستهلاكية تحت اسم أهلا رمضان وجاري تجهيز باقي المجمعات الاستهلاكية.
وأشار التقرير إلى قيام الشركة العامة لتجارة لجملة والغرف التجارية بإنشاء 3 معارض بجنوب سيناء في دهب والطور وشرم الشيخ بالإضافة إلى معارض شمال سيناء أيضا والمنوفية ودمياط والشرقية وجاري تجهيز ما يقارب الـ 50 معرض بالتعاون مع الغرف التجارية، وبالنسبة للشركة المصرية لتجارة الجملة أفاد التقرير إلى تجهيز بعض الأماكن بالمجمعات الاستهلاكية بركن لمعارض أهلا رمضان وجاري استكمال باقي المجمعات الأخرى بالإضافة إلى مشاركتها في الشوادر والمعارض الأخرى التي تنشئ بالتعاون مع الغرف التجارية بالمحافظات بحد ادني 66 معرض بالمحافظات التي تعمل بها الشركة بالصعيد والقاهرة والجيزة.