وزير الإسكان: الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى لا سيما بالمناطق الريفية



تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى التي تم وجارٍ تنفيذها بمعرفة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية خلال عام 2022.



وأكد وزير الإسكان، أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمختلف محافظات الجمهورية لا سيما بالمناطق الريفية، وهو ما تم ترجمته بمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لتطوير الريف المصري، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.



واستعرض المهندس ممدوح رسلان، الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات والأنشطة التي قامت بها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية خلال عام 2022، مؤكدًا مواصلة الجهود المبذولة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين من خلال الشركة القابضة للمياه وشركاتها التابعة والجهات والأجهزة ذات الصلة فيما يتعلق بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.



وفي ذات السياق، قال الدكتور مهندس محمد نجيب، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، إنه تم تخصيص نحو 60 مليون جنيه لمشروعات إحلال وتجديد ومد وتدعيم شبكات مياه الشرب والصرف الصحى، بقرية بخاتى بشبين الكوم بطول 21 كيلو مترا، ورفع كفاءة محطتي الرفع بالقرية وقرية عزبة الصعايدة بإجمالي أطوال 1.5 كم، وتنفيذ محطة رفع لخدمة أهالى العزبة، بجانب تنفيذ أعمال بقيمة 22 مليون جنيه ضمن خُطة تطوير المناطق غير المخططة بمحافظة المنوفية.



وأضاف " نجيب " أنه تم تدعيم وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بنواحى حى شرق شبين الكوم بإجمالي أطوال 5.5 كم، ومد وتدعيم وإحلال وتجديد شبكات الصرف الصحى بنواحى حى شرق شبين الكوم بإجمالي أطوال 9 كيلو مترات، بجانب تخصيص 14 مليون جنيه إحلال وتجديد ومد وتدعيم شبكات المياه بإجمالي أطوال 16.5 كم، وتخصيص 35 مليون جنيه لتنفيذ إحلال وتجديد ومد وتدعيم شبكات المياه بنواحى المحافظة بإجمالي أطوال 20 كم، و25 مليون جنيه لتنفيذ إحلال وتجديد ومد وتدعيم شبكات الصرف الصحى بنواحى المحافظة، حيث تم الانتهاء من أكثر من 60% من الأعمال، وتخصيص20 مليون جنيه لخطة مواجهة الأمطار ودق وتغويص 22 بئرا ارتوازيا بالمشتملات بنواحي محطات مياه الشرب الارتوازية بتكلفة قاربت 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى تخصيص 6 ملايين جنيه لتنفيذ إحلال وتجديد خطوط الطرد لمحطات رفع منوف بإجمالي أطوال 1.5 كم.



وقال: تحظى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية بتخصيص 1.4 مليار جنيه لتنفيذ مشروع الصرف الصحى المستدام لخدمة المناطق الريفية الممول بقرض من البنك الدولي والبنك الآسيوي لخدمة 16 قرية، و 16 تابعا بمركز تلا من القرى الملوثة لفرع نيل رشيد ويخدم المشروع 4 تجمعات قروية ( تلا – الكمايشة – صفط جدام – منشأة السلام )، ويتكون من 4 محطات معالجة صرف صحى ( الكمايشة، صفط جدام، توسعات محطة معالجة تلا، منشأة السلام )، و 14محطة رفع ( منشأة محمد، كفر قرشوم، عزبة رشيد، كوم الشيخ عبيد، كفر العلوى، جدام وصفط جدام، ميت الكرام وشبرابتوش، كفر الشرفا، قشط وخوالبندارية، كفر الشيخ شحاتة، كوم مازن، و5 محطات رفع لخدمة 9 عزب ) بإجمالي 43 ألف وصلة منزلية لخدمة 300 ألف مستفيد من خدمة الصرف الصحى، وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال 20% وسيتم الانتهاء من تنفيذ الأعمال بنهاية عام 2024.



وأضاف رئيس الشركة أنه تم توصيل مرفق الصرف الصحى لـ88 منشأة حكومية على مستوى محافظة المنوفية وعمل 3460 من المعاينات والدراسات اللازمة لتوصيل خدمة الصرف الصحى وحل مشكلات المواطنين، والبدء في تنفيذ مشروع مد خدمة الصرف الصحى لـ1672 وحدة سكنية بقرية الراهب، واستلام 200 كم شبكات انحدار الصرف الصحى المنفذة بمعرفة الهيئة الهندسية والجهاز التنفيذي التابع للهيئة القومية لمياه الشرب، وتنفيذ 42 ألف غرفة ووصلة منزلية " مياه شرب – صرف صحي " لـ81 قرية ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة بمركزي الشهداء وأشمون، وتنفيذ 1050 غرفة منزلية بالعديد من القرى بنواحى المحافظة بعد استلام شبكات الانحدار من الجهاز التنفيذي ومحطات الرفع وأخرى تم تنفيذ شبكاتها بمعرفة الشركة وتوصيل الصرف الصحى لمناطق " سكة بطرة، مجمع خدمات دراجيل، منطقة الشيخ رمضان "، والانتهاء من توصيل خدمة الصرف الصحى للمناطق المحرومة بقرى " فيشا، كفر فيشا، كمشوش " ضمن مشروع تطوير مركز منوف بطول 2630 ك.م.، والممول من منحة الاتحاد الأوروبي ورفع كفاءة محطات معالجة ( الغورى، جنزور، أسطنها، قويسنا، كفر السنابسة ).



وقال: تم توصيل مرفق مياه الشرب لـ 258 منشأة حكومية على مستوى محافظة المنوفية وتركيب 28 حنفية حريق على مستوى المحافظة وتنفيذ 22 غرفة محابس مياه على مستوى المحافظة، وتأهيل 5 محطات مياه للحصول على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM، وتنفيذ 30 غرفة داخل المحطات لتركيب أجهزة لقياس نسب الفاقد بالمحطات بالإضافة إلى عمل الدراسات اللازمة والتصميمات والطرح.



وذكر رئيس شركة مياه المنوفية، أنه في إطار حرص الشركة على تطوير محطاتها باستمرار وتقديم خدماتها بأفضل جودة ممكنة نجحت الشركة حتى الآن في حصول 12 محطة مياه و5 محطات معالجة صرف صحى على شهادة الإدارة الفنية المستدامة، وفى عام 2022 حصلت محطات ( الحامول البحارى، شبين الكوم البحارى، ميت موسى المرشحة، سرس الليان المرشحة، محطة معالجة ميت بره، معالجة الكوم الاخضر ) على الشهادة، كما شهد هذا العام توفير 191 معدة جاهزة لمجابهة الأزمات والطوارئ ومواجهة موسم الأمطار، وتطوير ورفع كفاءة مروقات محطات أشمون ومنوف والخطاطبة، ودق 23 بئرا ارتوازيًا بمحطات المياه لتلبية احتياجات المواطنين وإحلال وتجديد خط الروبة بمحطتي أشمون ومليج المرشحة والفرعونية، وإنهاء الملاحظات الخاصة بمحطة معالجة توسعات الماى ونجاح العينة ورفع كفاءة المرشحات الزلطية بمحطة الغوري، ورفع كفاءة الأعمال المدنية بمحطات معالجة جنزور وقويسنا وميت برة وصيانة منظومة PLC بمحطتي الدبايبة والشهداء المرشحة.



وأشار رئيس الشركة إلى أن قطاع المعامل يضم سيارات مجهزة متنقلة، لسحب العينات وعمل التحاليل الكيميائية اللازمة لفحص أى شكوى، حيث تم رفع نحو ٨٥ ألف عينة مياه خلال هذا العام من محطات وطرود وشبكات مياه الشرب ونحو ٦٥٠٠ عينة من السيب النهائي لمحطات معالجة الصرف الصحي، بالإضافة إلى حصول الشركة على التصنيف الأول في مجال سلامة ومأمونية المياه، والحصول على ٥ موافقات لعدد خمس خطط سلامة ومأمونية المياه، و١٥ موافقة من جهاز شئون البيئة على خطط الإصحاح البيئي لـ ١٥ محطة معالجة صرف صحي والتعاقد مع نحو ٢٥ كيميائيا للعمل بمعامل الشركة، وكذلك التعاقد مع شركة متخصصة في أعمال صيانة الأجهزة المعملية.



وقال: يسعى القطاع التجاري لتحقيق أهداف الشركة والتوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع من خلال تفعيل منظومة الخزينة الإلكترونية بجميع أفرع الشركة، وتفعيل منظومة الجرد الإلكتروني بجميع أفرع الشركة، وتفعيل منظومة القراءة والتحصيل بنظام pos لعدد 7 أفرع، وإنشاء وتفعيل منظومة الفاتورة الإلكترونية، وإنشاء مراكز خدمة عملاء متنقلة آلية للقرى والمناطق النائية، وتفعيل خدمة الدليفرى ( التعاقد بالمنزل )، وتوفير وبيع 102488 قطعة موفرة، وتجهيز سيارات خدمة عملاء متنقلة لتسهيل التعاقدات بالقرى، وتفعيل وتشغيل 10 مراكز شحن على مستوى المحافظة، والتعاقد مع شركات الدفع الإلكتروني ( فورى – خالص ) للعملاء ذات الدفع المسبق، وتشغيل البرنامج الموحد لتشغيل جميع العدادات ذات الأقطار المختلفة، وتركيب 55283 عدادا مسبق الدفع منها 4322 عدادا مسبق دفع حكومي، وتوفير جهاز المعايرة النقال لمعايرة العداد وفحصه بالمنازل، وتجهيز سيارة متنقلة لفحص العدادات ذات الأقطار الكبيرة في مكانها.



وتابع أنه من أجل الارتقاء بالمستوى المهني لجميع العاملين بالشركة، تعاقد قطاع الموارد البشرية مع عدد 1218 بوظيفة (مهندس، كيميائي، فنى تشغيل، سائق، قارئ ومحصل، سباك، عامل، حرفي)، بالإضافة إلى 13 ضمن نسبة الـ 5%، وترقية 450 موظفا، وإعادة التعاقد مع 670 موظفا، ومنح 640 موظفا علاوة تشجيعية، ومنح 4 موظفين من حملة الماجستير والدكتوراة علاوة، وضم مدة الخدمة العسكرية والخدمة العامة لـ 352 موظفا.



وحقق مركز التدريب بشركة مياه المنوفية هذا العام إنجازا ملموسا تمثل في تجديد الاعتماد لشهادة الجودة iso 9001/201، وتجديد شهادة اعتماد من المجلس الوطني للتدريب والتعليم، وتوفير 12 سبورة إلكترونية للمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب بالمنوفية، وشراء 248 تابلت لطلاب المرحلتين الأولى والثانية بالمدرسة الثانوية الفنية بقويسنا وتم توزيعها على الطلاب، وتنفيذ 481 دورة تدريبية لـ 2392 متدربا .



ونوه رئيس شركة مياه المنوفية، عن الدور الذى قامت به إدارة السلامة والصحة المهنية خلال 2022، والذي تمثل في تطعيم 3 آلاف عامل ضد الفيروسات، وتجهيز 17 محطة بمهمات السلامة والصحة المهنية، وتركيب 10 أنظمة إنذار حريق في بعض المحطات، والحصول على المركز الثالث في مسابقة السلامة والصحة المهنية على مستوى الجمهورية، ووضع ومراجعة وتنفيذ سياسات الشركة للسلامة والصحة المهنية والبيئية.



وفي إطار الخُطة التوعوية السنوية بالشركة، أشار " نجيب " إلى أنه تم تنفيذ 820 نشاطًا توعويًا لمختلف الفئات ليبلغ عدد المستفيدين 810 آلاف مستفيـد تمثلت في إجراء استطلاع رأي ميداني وتليفوني لـ4060 من المواطنين حول خدمات المياه والصرف الصحي المقدمة، وتنفيذ 84 ورشة لتعليم السباكة الخفيفة للسيدات، بالإضافة إلى 42 قافلة صحية ومائية و 84 حملة طرق أبواب بقرى حياة كريمة، إلى جانب بعض الأنشطة الأخرى لتعزيز مفهوم ترشيد استهلاك المياه، وأيضا نفذت إدارة العلاقات العامة 30 ندوة توعية داخلية لـ 1000 عامل بالشركة.



وأكد " نجيب " أن الشركة تتواصل مع عملائها عبر قنوات التواصل المختلفة من خلال الخط الساخن 125 والذى نجح في الرد على 105 آلاف شكوى خلال عام 2022، تنوعت بين شكاوى مياه وصرف وجودة ومحاسبة وشكاوى مشروعات، كما بلغت جملة الشكاوى الواردة لشركة المنوفية بمختلف المواقع الالكترونية والصحف الورقية وشكاوى البوابة الحكومية ووزارة الإسكان وشكاوى وسائل التواصل الاجتماعي والمواطنين 2100 شكوى، وتم التعامل معها.

