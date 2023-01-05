"تعليم المنوفية" يشارك فى حفل ختام مسابقة أوائل الطلبة 2022/2023

شهد اليوم الأستاذ محمود الفولى مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بالمنوفية والأستاذ طارق سعد وكيل المديرية حفل ختام مسابقة أوائل الطلبة لجميع المراحل الدراسية الابتدائى والاعدادى والثانوى العام للموسم الثانى على التوالى 2022/2023 بالتعاون بين حزب مستقبل وطن ووزارة التربية والتعليم.

وكان فى استقبال مدير المديرية الأستاذ أيمن معاذ النائب بمجلس النواب المصرى والأستاذ صبرى أبو يوسف امين حزب مستقبل وطن بسرس الليان والأستاذ وجدى عزجولة مدير إدارة سرس الليان التعليمية والأستاذ تميم سلطان وكيل الإدارة والسادة أعضاء حزب مستقبل وطن بسرس الليان والأستاذ محمود سراج الدين مدير إدارة الأنشطة التربوية بالمديرية والقس مكارى عوض بكنيسة مارى جرجس بسرس الليان

بدأت فقرات الحفل بالسلام الوطنى وتلاوة من آيات الذكر الحكيم ثم كلمة ترحيب من الأستاذ عزجولة مدير إدارة سرس الليان بالسادة الضيوف واثنى على المجهودات التى بذلوها كل المشاركين فى المسابقة ثم كلمة ترحيب ثانية من أبو يوسف أمين حزب مستقبل وطن بسرس الليان بعدها تضمن الحفل فقرات غنائية واستعراضية وانشاد دينى نال اعجاب كل الحضور وفى كلمته أكد الفولى على أن ابنائنا الطلاب المكرمين والذين بذلوا الجهد والمصابرة للوصول للمباريات النهائية من مسابقة أوائل الطلبة هم أمل وقادة المستقبل وأن هذه الكوكبة من البراعم الشبابية هم بناء مستقبل مصرنا الحبيبة والتى تقوم على اكتافهم وبعقولهم النيرة جمهوريتنا الجديدة وأن نفخر بهم والتقدير لكل من قام وشارك فى مسابقة اوائل الطلبة من طلبة ومعلمين وموجهين والتعاون الملموس من حزب مستقبل وطن االداعم والمشجع والمساند لإقامة هذه المسابقة التعليمية التى تخرج لنا كوادر متميزة من نوابغ الطلاب فى جميع المراحل التعليمية الثلاثة.

وفى نهاية الحفل تم تكريم مدير المديرية ووكيل المديرية بدروع مهداه لهما من أمانة حزب مستقبل وطن بسرس الليان على متابعتهما المستمرة للمسابقة كما تم تكريم مدير الإدارة والوكيل وبعض السادة الموجهين ومديرى المدارس والعاملين بإدارة سرس الليان التعليمية تكريمًا لجهودهم المتميزة فى نجاح العملية التعليمية بالإدارة وكذلك الطلاب والطالبات المشاركين فى المسابقة لفوزهم بالمركزين الأول والثانى على مستوى المراحل التعليمية الثلاثة.

وعلى هامش الاحتفال قام تليفزيون الدلتا بالتسجيل مع الفولى وسعد عن الدور الهام لتفعيل هذه المسابقة وأيضأ كافة الأنشطة التربوية بالمديرية.