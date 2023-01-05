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ندوة بقصر ثقافة الإسماعيلية تحذر من نشر البيانات الشخصية علي مواقع التواصل الاجتماعي

الاقتصاد
بوابة الفجر

 

 

أقام قصر ثقافة الإسماعيلية حلقة نقاشية عن كيفية حماية الحسابات الشخصية من الاختراق، حاضر فيها أنور السيد هاشم خبير التسويق الرقمي.

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أكد أنور السيد هاشم، أن الخصوصية وحماية البيانات الشخصية حق لكل شخص في المجتمع، ومع انتشار عمليات الاختراق وإفشاء المعلومات الشخصية، أصبح من الضروري وضع عقوبات رادعة لمنع كل من تسوّل له نفسه اختراق خصوصية الآخرين، أو التحكم في معلومات خاصة بهم سواء بقصد الضرر أو بمقابل مادي.

 

وتابع هاشم: كثرت عمليات اختراق الحسابات الشخصية، والمؤسسات، عبر الإنترنت، خلال العام السابق، وذلك حسب أحدث التقارير المتخصصة فى هذا الشأن، موضحًا أنه حتى تحمى نفسك، من الوقوع فى فخ "الهاكرز"، يجب أن تتبع مجموعة من الإجراءات الحمائية. 

 

5 طرق للحماية من الاختراقات

 

وأشار إلي أنه هناك 5 طرق يجب تنفيذها للحماية من الاختراقات، وهي استخدام برنامج مكافحة الفيروسات antivirus، وعدم حفظ حساباتك وبياناتك الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وشدد على أهمية مراقبة  الحسابات البنكية بانتظام، بحيث يجب أن تتأكد بصفة مستمرة من أرصدة حسابك ومحفوظات المعاملات بانتظام، وإذا لاحظت نشاطًا مشبوهًا، فغير كلمة مرور حسابك، ولا تتردد فى أن تتواصل مع البنك الذى تتعامل معه.

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وأكد علي عدم استخدام GPS، لافتا إلي أهمية تحديث الكمبيوتر أو الهاتف  باستمرار، لافتا إلي نصيحة الخبرء فى هذا الشأن، بأهمية تحديث الأجهزة الخاصة بك باستمرار، حيث إن أجهزة الكمبيوتر والهواتف القديمة، قد لا تكون آمنة بما يكفى لحماية بياناتك الشخصية والمالية من أحدث فيروسات الكمبيوتر.

 

وأوضح أنه إذا أصيب جهاز الحاسب الخاص بك بفيروس، فقد يتمكن المتسلل من الوصول إلى حساباتك المصرفية دون أن تعلم ذلك حتى تنتهى أموالك، لذا يجب أن تقوم بالتحديث طوال الوقت.

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