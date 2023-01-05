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ماذا قدم حسام حسن للأهلي بعد رحيله إلى سموحة؟

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حسام حسن
حسام حسن

رحل حسام حسن مهاجم النادي الأهلي رحيله عن المارد الأحم، حيث عاد إلى نادي سموحة السكندري، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وتعاقد النادي الأهلي في صيف عام 2021 مع حسام حسن، مهاجم سموحة لمدة خمس سنوات قادمة، بعد إنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية مع نادي سموحة، في إطار العلاقات الطيبة التي تربط الناديين الكبيرين، وفيما يل كشف حساب حسام حسن مع الأهلي بعد رحيله.

 

ماذا قدم حسام حسن للأهلي بعد رحيله إلى سموحة؟

سجل حسام حسن  4 أهداف فقط وصنع 3 أهداف خلال مشاركته فى 41 مباراة، وذلك منذ تعاقد النادي الأهلي معه.

وخلال الموسم الحالي شارك حسام حسن بديلا فى خمس مباريات فقط.

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فيما شهدت مشاركة حسام حسن بقميص نادي سموحة قبل التعاقد مع النادي الأهلي معه في 162 مباراة مع سموحة، سجل خلالها 49 هدفًا وصنع 10 أهداف أخرى.

حسام حسن الأهلي مهاجم سموحة الانتقالات الشتوية

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