ناو الان ŇÔŴ 1śŧ live.. بث مباشر الهلال والاتحاد يلا شوت الأسطورة دون تقطيع|| مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر اليوم 2022-01-05 يلا شوت

يقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" روابط البث المباشر مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الاتحاد في الجولة الثانية عشر في بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2023/2022.



موعد مباراة الهلال ضد اتحاد جدة في الدوري السعودي



يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره اتحاد جدة في الجولة الثانية عشر من منافسات دوري روشن السعودي، وذلك مساء الخميس 5 يناير 2023.



توقيت مباراة الهلال ضد اتحاد جدة في الدوري السعودي



ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت السعودية التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت السعودية.



تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة اتحاد جدة في الدوري السعودي



ويدخل رامون دياز المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: سعود عبدالحميد ــ جانج هيون سو ــ محمد جحفلي ــ محمد البريك.

خط الوسط: جوستافو كويلار ــ محمد كنو ــ أندريه كاريلو.

في الهجوم: أوديون إيجالو ــ سالم الدوسري ــ لوسيانو فييتو.



تشكيل اتحاد جدة المتوقع ضد الهلال في دوري روشن السعودي



حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: حمدان الشمراني، أحد حجازي، أحمد شراحيلي، مهند الشنقيطي

خط الوسط: طارق حامد، برونو هنريكي، إيجور كورنادو

خط الهجوم: رومارينيو دا سيلفا، عبدالرزاق حمدالله، عبدالرحمن العبود



موقف الفريقين في دوري روشن السعودي



يحتل الاتحاد المركز الثالث في الموسم الحالي في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 24 نقطة حصدها من 10 مباريات، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 3 مباريات ولم يخسر أية مباراة بينما يحتل الهلال المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي في الموسم الحالي برصيد 22 نقطة حصدها من 11 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في 4 مباريات وخسر مباراة واحدة.



تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين



وتبث المباراة من خلال قناة ssc sports الناقل الوحيد والحصري لبطولة الدوري السعودي للمحترفين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ويمكنكم ضبطها عبر الترددات الآتية:



القمر الصناعي: النايل سات.

- التردد: 12523.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل التصحيح: 5/6.



تردد شبكة قنوات ssc، عبر القمر الصناعي العربي «عرب سات»،:



التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

جدول ترتيب الدوري السعودي:

1 - النصر 23 نقطة.

2 - الشباب 22 نقطة.

3 - الاتحاد 21 نقطة.

4 - الهلال 21 نقطة.

5 - التعاون 20 نقطة.

6 - ضمك 17 نقطة.

7 - أبها 16 نقطة.

8 - الفتح 15 نقطة.

9 - الطائي 15 نقطة.

10 - الاتفاق 13 نقطة.

11 - الرائد 12 نقطة.

12 - الوحدة 8 نقاط.

13 - الفيحاء 8 نقاط.

14 - الخليج 4 نقاط.

15 - العدالة 4 نقاط.

16 - الباطن نقطة واحدة.

