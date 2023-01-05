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سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري.. تجاوز الـ 27 جنيها

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سعر الدولار الآن
سعر الدولار الآن

نقدم لكم سعر الدولار الآن، حيث شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري منذ الأمس ارتفاعًا كبيرًا نتج عنه تجاوز سعر الدولار حاجز الـ 27 جنيهًا في البنك المركزي المصري؛ ليسجل 27.11 للبيع، 27.01 للشراء.

وفيما يلي نقدم لكم، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس قبل الإجازة الأسبوعية التي تمتد يومين الجمعة والسبت، بالإضافة إلى إجازة عيد الميلاد المجيد يوم الأحد 7 يناير الجاري.

 

سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري: سجلت أسعار الدولار الآن 26.95 للبيع، و27 للشراء.

الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان: أسعار الدولار الآن 27 للبيع، و27.1 للشراء.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك CIB: سجلت أسعار الدولار الآن 27 للبيع، و27.1 للشراء.

الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس: سجلت أسعار الدولار الآن 27.15 للبيع، و27.25 للشراء.

الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك البركة مصر: سجلت أسعار الدولار الآن 27.15 للبيع، و27.25 للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري: أسعار الدولار الآن 27.11 للبيع، 27.01 للشراء.

الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي: أسعار الدولار الآن 27.15 للبيع، 27.25 للشراء.

الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قطر الوطني الأهلي QNB: أسعار الدولار الآن 27 للبيع، و27.1 للشراء.

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سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي: أسعار الدولار الآن 27.2 للبيع، 27.25 للشراء.

الدولار مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد: سجلت أسعار الدولار الآن 27.15 للبيع، و27.25 للشراء.

الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك HSBC: سجلت أسعار الدولار الآن 27.15 للبيع، و27.25 للشراء.

سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية: سجلت أسعار الدولار الآن 27.15 للبيع، و27.25 للشراء.

الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر: أسعار الدولار الآن 27.5 للبيع، 27.1 للشراء.

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