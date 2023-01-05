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حالة الطقس غدا في مصر.. الأرصاد: شبورة مائية وزيادة الإحساس بالبرودة ليلا

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طقس بارد - صورة أرشيفية
طقس بارد - صورة أرشيفية

أعلنت الأرصاد عن حالة الطقس غدا الجمعة في مصر، حيث تتوقع  أن يستمر انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس خريفى بارد فى الصباح الباكر، لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

 

حالة الطقس غدا في مصر

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن الطقس غدا سيشهد شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة: القاهرة العظمى 20  درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة.

وحدث الانقلاب الشتوى هذا العام 2022 الأربعاء 21 ديسمبر 2022م الموافق 27 من جمادى الأولى 1444هـ الساعة 23:48 معلنا بداية فصل الشتاء فلكيا، وذلك طبقا للحسابات الفلكية والأرصاد التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

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وفصل الشتاء هذا العام وفقا للحسابات الفلكية سيصل طوله إلى 88 يومًا و23 ساعة و38 دقيقة، وينتهى يوم الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26.

والشمس تدور فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوى بزاوية، قدرها 23 درجة و27 دقيقة وهى الزاوية نفسها التى يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودى على مستوى مدارها.

ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وفى فصل الشتاء تسقط أشعة الشمس متعامدة على مدار الجدى 23 درجة ونصف جنوبًا وتكون أشعة الشمس شديدة الميل على نصف الكرة الشمالى وشبه عمودية على نصف الكرة الجنوبى فيما عدا مدار الجدي، ويقل طول النهار عن طول الليل فى نصف الكرة الشمالى.

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