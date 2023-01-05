يلا لايف مشاهدة مباراة الزمالك والداخلية بث مباشر اليوم 2022-01-05 يلا شوت

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره فريق الداخلية، مساء اليوم الخميس، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.



وتقام مباراة الزمالك امام نظيره الداخلية، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.



ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.



ويمكنكم مشاهدة مباراة الزمالك ضد الداخلية في الدوري المصري الممتاز عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس المصرية، الناقل الوحيد والحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



وأعلن جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة فريقه لمباراة نادي الداخلية، والتي جاءت كالتالي:



حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي

خط الدفاع: محمد عبد الغني – مصطفى الزناري – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – محمد طارق – أحمد فتوح – عبد الله جمعة – محمد عبد الشافي.

خط الوسط: محمد أشرف “روقا” – عمرو السيسي – نبيل عماد دونجا – إمام عاشور – سيد عبد الله “نيمار” – سيف جعفر – أحمد مصطفى “زيزو” – مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سامسون أكينولا – سيف الدين الجزيري.

