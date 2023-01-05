ads

يلا لايف مشاهدة مباراة الزمالك والداخلية بث مباشر اليوم 2022-01-05 يلا شوت

الفجر الرياضي
الزمالك
الزمالك

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره فريق الداخلية، مساء اليوم الخميس، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.


وتقام مباراة الزمالك امام نظيره الداخلية، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.


ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

 

شاهد مباراة الزمالك من هنا


ويمكنكم مشاهدة مباراة الزمالك ضد الداخلية في الدوري المصري الممتاز عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس المصرية، الناقل الوحيد والحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

 

txt

عاجل.. حقيقة إيقاف أمين عمر بسبب منشور عقوبة الزمالك


وأعلن جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة فريقه لمباراة نادي الداخلية، والتي جاءت كالتالي:


حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي
خط الدفاع: محمد عبد الغني – مصطفى الزناري – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – محمد طارق – أحمد فتوح – عبد الله جمعة – محمد عبد الشافي.
خط الوسط: محمد أشرف “روقا” – عمرو السيسي – نبيل عماد دونجا – إمام عاشور – سيد عبد الله “نيمار” – سيف جعفر – أحمد مصطفى “زيزو” – مصطفى شلبي.
خط الهجوم: سامسون أكينولا – سيف الدين الجزيري.
 

الزمالك والداخلية بث مباشر الزمالك بث مباشر بث مباشر الزمالك مشاهدة مباراة الزمالك والداخلية يلا كورة مباراة الزمالك لايف مباراة الزمالك في الجول مشاهدة مباراة الزمالك والداخلية

مواد متعلقة

لايف ON.. مشاهدة مباراة الزمالك والداخلية بث مباشر اليوم الخميس في الدوري المصري

عاجل.. فيريرا يعلن تشكيل الزمالك أمام الداخلية ومفاجأة مدوية في الهجوم

الأكثر قراءة

لايف تويتر بث مباشر الاتحاد والهلال يلا شوت دون تقطيع|| مشاهدة مباراة الاتحاد والهلال بث مباشر اليوم 5/1/2022 يلا شوت

عاجل.. إصابة مشجع أهلاوي في مباراة إنبي والحكم يتدخل

لايف ON.. مشاهدة مباراة الزمالك والداخلية بث مباشر اليوم الخميس في الدوري المصري

1st half live بث مباشر النصر والطائي جودة عالية SSC Stream || مشاهدة الطائي ضد النصر جودة عالية يلا شوت الجديد yalla shoot new

عاجل.. هدف مارادوني لـ "ديانج" في شباك إنبي (فيديو)

live stream بث مباشر النصر والطائي جودة عالية | مشاهدة مباراة النصر اليوم رابط تويتر twitter هدف رونالدو اليوم

عاجل.. أفشة يسجل للأهلي أمام إنبي ويقدم اعتذاره للجماهير بطريقة خاصة (فيديو)

alnasser live بث مباشر النصر والطائي جودة عالية تويتر twitter || مشاهدة مباراة النصر بمشاركة رونالدو Ronaldo