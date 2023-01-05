ads

ناو live يلا شوت مباراة الزمالك والداخلية بث مباشر yalla shoot اون سبورت || مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر دون تقطيع لايف || شاهد هدف الزمالك الأول

الفجر الرياضي
الزمالك
الزمالك

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام نظيره فريق الداخلية، مساء اليوم الخميس، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.


وتقام مباراة الزمالك امام نظيره الداخلية، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

شاهد مباراة الزمالك من هنا


ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، في اللقاء الذي سيذاع عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس المصرية، الناقل الوحيد والحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

 

txt

لايف ON.. مشاهدة مباراة الزمالك والداخلية بث مباشر اليوم الخميس في الدوري المصري

txt

يلا لايف مشاهدة مباراة الزمالك والداخلية بث مباشر اليوم 2022-01-05 يلا شوت


ترتيب الدوري قبل مواجهة الزمالك والداخلية
1 الأهلى في المركز الأول برصيد 27 نقطة
2 الزمالك في المركز الثانى برصيد 24 نقطة
3 فيوتشر في المركز الثالث برصيد 22 نقطة
4 بيراميدز في المركز الرابع برصيد 20 نقطة
5 غزل المحلة في المركز الخامس برصيد 18 نقطة
6 الاتحاد السكندري في المركز السادس برصيد 18 نقطة
7 أسوان في المركز السابع برصيد 15 نقطة
8 المصري في المركز الثامن برصيد 14 نقطة
9 سيراميكا في المركز التاسع برصيد 12 نقطة
10 المقاولون العرب في المركز العاشر برصيد 12 نقطة
11 طلائع الجيش في المركز الحادى عشر برصيد 12 نقطة
12 إنبى في المركز الثانى عشر برصيد 10 نقاط
13 البنك الأهلي في المركز الثالث عشر برصيد 9 نقاط
14 سموحة في المركز الرابع عشر برصيد 9 نقاط
15 فاركو في المركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط
16 الداخلية في المركز السادس عشر برصيد 8 نقاط
17 حرس الحدود في المركز السابع عشر برصيد7 نقاط
18 الإسماعيلى في المركز الثامن عشر برصيد 6 نقاط.
ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مواجهة الزمالك والداخلية
احمد الشيخ غزل المحلة 6
رفيق كابو مهاجم إنبي 5
جوزيف أوشايا المقاولون 5
أحمد سيد زيزو الزمالك 5
كريم بامبو البنك الأهلي 4
يوسف اسامة نبية الزمالك 4
مابولولو الاتحاد السكندري 4.


قائمة الزمالك أمام الداخلية في الدوري المصري


وأعلن جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة فريقه لمباراة نادي الداخلية، والتي جاءت كالتالي:


حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي
خط الدفاع: محمد عبد الغني – مصطفى الزناري – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – محمد طارق – أحمد فتوح – عبد الله جمعة – محمد عبد الشافي.
خط الوسط: محمد أشرف “روقا” – عمرو السيسي – نبيل عماد دونجا – إمام عاشور – سيد عبد الله “نيمار” – سيف جعفر – أحمد مصطفى “زيزو” – مصطفى شلبي.
خط الهجوم: سامسون أكينولا – سيف الدين الجزيري.
 

الزمالك والداخلية بث مباشر الزمالك بث مباشر بث مباشر الزمالك مشاهدة مباراة الزمالك والداخلية يلا كورة مباراة الزمالك لايف مباراة الزمالك في الجول مشاهدة مباراة الزمالك والداخلية

مواد متعلقة

عاجل.. فيريرا يعلن تشكيل الزمالك أمام الداخلية ومفاجأة مدوية في الهجوم

عاجل.. حقيقة إيقاف أمين عمر بسبب منشور عقوبة الزمالك

الأكثر قراءة

لايف تويتر بث مباشر الاتحاد والهلال يلا شوت دون تقطيع|| مشاهدة مباراة الاتحاد والهلال بث مباشر اليوم 5/1/2022 يلا شوت

عاجل.. إصابة مشجع أهلاوي في مباراة إنبي والحكم يتدخل

1st half live بث مباشر النصر والطائي جودة عالية SSC Stream || مشاهدة الطائي ضد النصر جودة عالية يلا شوت الجديد yalla shoot new

عاجل.. أفشة يسجل للأهلي أمام إنبي ويقدم اعتذاره للجماهير بطريقة خاصة (فيديو)

لايف ON.. مشاهدة مباراة الزمالك والداخلية بث مباشر اليوم الخميس في الدوري المصري

live stream بث مباشر النصر والطائي جودة عالية | مشاهدة مباراة النصر اليوم رابط تويتر twitter هدف رونالدو اليوم

عاجل.. هدف مارادوني لـ "ديانج" في شباك إنبي (فيديو)

alnasser live بث مباشر النصر والطائي جودة عالية تويتر twitter || مشاهدة مباراة النصر بمشاركة رونالدو Ronaldo