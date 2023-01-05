ناو live يلا شوت مباراة الزمالك والداخلية بث مباشر yalla shoot اون سبورت || مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر دون تقطيع لايف || شاهد هدف الزمالك الأول

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام نظيره فريق الداخلية، مساء اليوم الخميس، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.



وتقام مباراة الزمالك امام نظيره الداخلية، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.



ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، في اللقاء الذي سيذاع عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس المصرية، الناقل الوحيد والحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



ترتيب الدوري قبل مواجهة الزمالك والداخلية

1 الأهلى في المركز الأول برصيد 27 نقطة

2 الزمالك في المركز الثانى برصيد 24 نقطة

3 فيوتشر في المركز الثالث برصيد 22 نقطة

4 بيراميدز في المركز الرابع برصيد 20 نقطة

5 غزل المحلة في المركز الخامس برصيد 18 نقطة

6 الاتحاد السكندري في المركز السادس برصيد 18 نقطة

7 أسوان في المركز السابع برصيد 15 نقطة

8 المصري في المركز الثامن برصيد 14 نقطة

9 سيراميكا في المركز التاسع برصيد 12 نقطة

10 المقاولون العرب في المركز العاشر برصيد 12 نقطة

11 طلائع الجيش في المركز الحادى عشر برصيد 12 نقطة

12 إنبى في المركز الثانى عشر برصيد 10 نقاط

13 البنك الأهلي في المركز الثالث عشر برصيد 9 نقاط

14 سموحة في المركز الرابع عشر برصيد 9 نقاط

15 فاركو في المركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط

16 الداخلية في المركز السادس عشر برصيد 8 نقاط

17 حرس الحدود في المركز السابع عشر برصيد7 نقاط

18 الإسماعيلى في المركز الثامن عشر برصيد 6 نقاط.

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مواجهة الزمالك والداخلية

احمد الشيخ غزل المحلة 6

رفيق كابو مهاجم إنبي 5

جوزيف أوشايا المقاولون 5

أحمد سيد زيزو الزمالك 5

كريم بامبو البنك الأهلي 4

يوسف اسامة نبية الزمالك 4

مابولولو الاتحاد السكندري 4.



قائمة الزمالك أمام الداخلية في الدوري المصري



وأعلن جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة فريقه لمباراة نادي الداخلية، والتي جاءت كالتالي:



حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي

خط الدفاع: محمد عبد الغني – مصطفى الزناري – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – محمد طارق – أحمد فتوح – عبد الله جمعة – محمد عبد الشافي.

خط الوسط: محمد أشرف “روقا” – عمرو السيسي – نبيل عماد دونجا – إمام عاشور – سيد عبد الله “نيمار” – سيف جعفر – أحمد مصطفى “زيزو” – مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سامسون أكينولا – سيف الدين الجزيري.

