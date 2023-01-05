الشوط الأول ŇÔŴ 1st.. بث مباشر الزمالك والداخلية يلا شوت yalla shoot|| مشاهدة مباراة الزمالك والداخلية بث مباشر

روابط بث مباشر دون تقطيع لمباراة الزمالك والداخليه، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم بقيادة المدير الفني البرتغالي جيسفالدوا فيريرا، لخوض منافسات مواجهة هامة أمام الداخلية، وذلك في مشواره ببطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2023/2022.



ويدخل فريق الزمالك اليوم بدافع الفوز الذي لابديل عنه، وذلك في ظل صراع الصدارة بينه وبين غريمه التقليدي الأهلي، حيث أنه يرغب في اقتناص الصدارة من فريق الأهلي الذي يتربع على عرش صدارة الدوري برصيد 27 نقطة.



ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي من خلال التقرير الآتي، روابط البث المباشر لمباراة الزمالك والداخليه اليوم الخميس 5-1-2023 في الدوري المصري الممتاز.



يلا شوت yalla shoot موعد مباراة الزمالك والداخليه اليوم في الدوري المصري الممتاز

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بنظيره الداخلية مساء اليوم، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.



ملعب مباراة الزمالك والداخليه في الدوري المصري الممتاز



وسيحتضن ملعب استاد " استاد القاهرة الدولي"، فعاليات اللقاء المرتقب بين فريق الزمالك وبين نظيره فريق الإسماعيلي، اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مصر.



كورة لايف kooralive القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والداخليه



ومن المقرر أن تنقل فعاليات اللقاء المرتقب بين الفريقين، شبكة قنوات أون تايم سبورتس الرياضية المصرية الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري المصري الممتاز في مصر والوطن العربي، وذلك من خلال شاشة قناة on Time Sports hd 2.



معلق مباراة الزمالك والداخليه اليوم في الدوري المصري الممتاز



ومن المقرر أن يتولى مهمة التعليق على أحداث اللقاء المرتقب اليوم بين الزمالك والإسماعيلي، المعلق الرياضي حاتم بطيشة الذي تم تعيينه من قبل شبكة قنوات أون تايم سبورتس.



أولًا: تشكيل الزمالك المتوقع أمام الداخلية:-



من المتوقع أن يتسلح فريق الزمالك بقيادة البرتغالي جيسفالدوا فيريرا بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: محمد عواد.

الدفاع: أحمد فتوح- حسام عبدالمجيد- محمد عبدالغنى- حمزة المثلوثي.

الوسط: عمرو السيسي- نبيل دونجا- إمام عاشور- أحمد زيزو - مصطفى شلبي.

في الهجوم: سيف الجزيرى.



موقف الزمالك والداخليه في الدوري المصري الممتاز



ويدخل فريق الزمالك هذا اللقاء وهو يحتل وصافة الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة، بينما يدخل فريق الداخلية وهو يحتل المركز السادس عشر برصيد 8 نقاط.

يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك ضد الداخلية اليوم في الدوري المصري الممتاز دون تقطيع لموسم 2022، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري المصري، والتي ستجمع بينهم بملعب استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مصر.

