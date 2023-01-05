رابط تويتر ناو مباشر مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر اليوم 2022-01-05 يلا شوت yalla shoot

يقدم لكم الفجر الرياضي روابط البث المباشر لمباراة الهلال واتحاد جدة في اللقاء الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم الخميس على ملعب "الملك عبدالله الدولي"، وذلك في إطار الجولة الثانية عشر من بطولة دوري روشن السعودي.



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ويطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة الهلال ضد اتحاد جدة اليوم الخميس في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر والأردن والسودان، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية وقطر ولبنان، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات والعراق، السادسة والنصف مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.



ويحتل الزعيم المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة، بعد الفوز في ست مباريات والتعادل في أربعة لقاءات وخسارة مباراة واحدة، فيما يحتل العميد المركز الثالث برصيد 24 نقطة، بعد الفوز في سبع مباريات والتعادل في ثلاثة لقاءات.



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تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الهلال في الدوري السعودي



في حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: حمدان الشمراني، أحد حجازي، أحمد شراحيلي، مهند الشنقيطي.

خط الوسط: طارق حامد، برونو هنريكي، إيجور كورنادو.

خط الهجوم: رومارينيو دا سيلفا، عبدالرزاق حمدالله، عبدالرحمن العبود.



تشكيل الهلال المتوقع أمام الاتحاد في الدوري السعودي



حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: سعود عبدالحميد، محمد جحفلي، جانج هيون سو، ناصر الدوسري.

خط الوسط: كويلار، كنو، كاريلا.

خط الهجوم: ماريجا، إيجالو، ماتيوس بيريرا.



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القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الاتحاد في الدوري السعودي



تمتلك إدارة شبكة قنوات SSC السعودية حقوق بث وإذاعة مباريات دوري روشن السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة فريق النصر ضد فريق اتحاد جدة مساء اليوم الخميس عبر قنواتها.



من هو معلق مباراة الاتحاد ضد النصر في دوري روشن السعودي



أسندت إدارة شبكة قنوات SSC السعودية مهمة التعليق على أحداث مباراة اتحاد جدة مع نظيره النصر مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة دوري روشن السعودي، للمعلق عيسى الحربيين.

