رابط مباشر TWiTer مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر في الدوري السعودي اليوم Hiala VS Ittehad

تقدم بوابة الفجر الرياضي، لكل متابعيها ومشاهديها في مختلف بلاد العالم، روابط البث المباشر لمواجهة الكلاسيكو السعودي بين فريقي الهلال واتحاد جدة، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من دوري روشن 2022-2023، والتي تصنف من ضمن أمتع المواجهات في منطقة الخليج العربي.



ووقع الزعيم الأزرق في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره ضمك، في الجولة الماضية من الدوري السعودي للمحترفين 2023 بهدف لكل فريق.



- بث مباشر مباراة الهلال واتحاد جدة في دوري روشن



موعد مباراة الهلال واتحاد جدة في دوري روشن

وتتجه أنظار عاشقي الكرة السعودية في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الخميس الموافق 5 يناير الجاري بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، إلى مواجهة العميد والهلال في الكلاسيكو السعودي المنتظر.



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تشكيل الهلال المتوقع ضد اتحاد جدة

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: سعود عبدالحميد ــ جانج هيون سو ــ محمد جحفلي ــ محمد البريك.

خط الوسط: جوستافو كويلار ــ محمد كنو ــ أندريه كاريلو.

خط الهجوم: أوديون إيجالو ــ سالم الدوسري ــ لوسيانو فييتو.



تشكيل اتحاد جدة المتوقع ضد الهلال في دوري روشن



حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: حمدان الشمراني، أحد حجازي، أحمد شراحيلي، مهند الشنقيطي

خط الوسط: طارق حامد، برونو هنريكي، إيجور كورنادو

خط الهجوم: رومارينيو دا سيلفا، عبدالرزاق حمدالله، عبدالرحمن العبود.



- كورة لايف بث مباشر مباراة الهلال واتحاد جدة في دوري روشن



ترتيب دوري روشن قبل مواجهة الهلال واتحاد جدة



1- النصر - 26 نقطة

2- الشباب - 25 نقطة

3- الاتحاد - 24 نقطة

4 - التعاون - 23 نقطة

5- الهلال - 22 نقطة

6- ضمك - 18 نقطة

7- الطائى - 18 نقطة

8- أبها - 16 نقطة

9- الفتح - 15 نقطة

10- الاتفاق - 13 نقطة

11- الرائد - 12 نقطة

12- الفيحاء - 11 نقطة

13- الوحدة - 9 نقاط

14- العدالة - 5 نقاط

15- الخليج - 4 نقاط

16- الباطن - 1 نقاط.



- كورة لايف بث مباشر مباراة اتحاد جدة والهلال في دوري روشن



القنوات الناقلة لمباريات الدوري السعودي 2022-2023



وتمتلك شبكة قنوات السعودية الرياضية "SSC"، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري السعودي للمحترفين 2022-2023، "دوري روشن"، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط، والتي يمكنكم استقبالها عبر الترددات الآتية:



قناة "SSC السعودية الرياضية" على القمر الصناعي: نايل سات

- تردد 12523

- الإستقطاب عمودي

- معدل الترميز 27500

- معامل تصحيح الخطأ 3/4.

قناة "SSC السعودية الرياضية" على القمر الصناعي عرب سات

- تردد 11747

- الإستقطاب عمودي

- معدل الترميز 27500

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

