مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر يلا شوت | الهلال ضد الاتحاد على تويتر لايف TWITTER | Al-Ittehad vs Al-Hilal Saudi live score

يقدم لكم موقع الفجر الرياضي روابط البث المباشر مباراة الهلال والاتحاد التي ستقام اليوم الخميس 5 يناير 2023 وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية عشر في بطولة الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن السعودي) في الموسم الحالي.



كورة لايف موعد مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر



ويحل الاتحاد ضيفًا على نظيره الهلال في ديربي الرياض اليوم الخميس 5 يناير 2023 على ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية عشر في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.



وستقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت مصر والساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت السعودية والساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



موقف الفريقين في دوري روشن السعودي



يحتل الاتحاد المركز الثالث في الموسم الحالي في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 24 نقطة حصدها من 10 مباريات، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 3 مباريات ولم يخسر أية مباراة.



في حين يحتل الهلال المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي في الموسم الحالي برصيد 22 نقطة حصدها من 11 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في 4 مباريات وخسر مباراة واحدة.



يلا شوت التشكيل المتوقع لمباراة الهلال والاتحاد



تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الهلال في الدوري السعودي:



في حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: حمدان الشمراني، أحد حجازي، أحمد شراحيلي، مهند الشنقيطي

خط الوسط: طارق حامد، برونو هنريكي، إيجور كورنادو

خط الهجوم: رومارينيو دا سيلفا، عبدالرزاق حمدالله، عبدالرحمن العبود.



تشكيل الهلال المتوقع أمام الاتحاد في الدوري السعودي:



حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: سعود عبدالحميد - محمد جحفلي - جانج هيون سو - ناصر الدوسري

خط الوسط: كويلار - كنو - كاريلو

خط الهجوم: ماريجا - إيجالو - ماتيوس بيريرا



يلا شوت القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد



وتبث المباراة من خلال قناة ssc sports الناقل الوحيد والحصري لبطولة الدوري السعودي للمحترفين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ويمكنكم ضبطها عبر الترددات الآتية:

القمر الصناعي: النايل سات.

- التردد: 12523.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل التصحيح: 5/6.

تردد شبكة قنوات ssc، عبر القمر الصناعي العربي «عرب سات»،:

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

جدول ترتيب الدوري السعودي:

1 - النصر 23 نقطة.

2 - الشباب 22 نقطة.

3 - الاتحاد 21 نقطة.

4 - الهلال 21 نقطة.

5 - التعاون 20 نقطة.

6 - ضمك 17 نقطة.

7 - أبها 16 نقطة.

8 - الفتح 15 نقطة.

9 - الطائي 15 نقطة.

10 - الاتفاق 13 نقطة.

11 - الرائد 12 نقطة.

12 - الوحدة 8 نقاط.

13 - الفيحاء 8 نقاط.

14 - الخليج 4 نقاط.

15 - العدالة 4 نقاط.

16 - الباطن نقطة واحدة.

