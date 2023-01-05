يلا شوت تويتر.. مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد يلا كورة بث مباشر اليوم 5-1-2023 الدوري السعودي | كورة اون لاين لايف بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال ضد الاتحاد في دوري روشن السعودي

يقدم لكم موقع الفجر الرياضي روابط البث المباشر لمشاهدة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في مواجهة قوية أمام نظيره فريق اتحاد جدة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة دوري روشن السعودي 2022-2023.



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موعد مباراة الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة بين الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي، اليوم الخميس 5 يناير 2023، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ملعب "استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)".



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تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة الاتحاد اليوم في دوري روشن السعودي



حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: سعود عبدالحميد ــ جانج هيون سو ــ محمد جحفلي ــ محمد البريك.

خط الوسط: جوستافو كويلار ــ محمد كنو ــ أندريه كاريلو.

خط الهجوم: أوديون إيجالو ــ سالم الدوسري ــ لوسيانو فييتو.



تشكيل اتحاد جدة المتوقع لمواجهة الهلال اليوم في دوري روشن السعودي



حراسة المرمي: مارسيلو غروهي.

خط الدفاع: مهند الشنقيطي - أحمد شراحيلي - أحمد حجازي - حمدان الشمراني.

خط الوسط: طارق حامد - برونو هنريكي

خط الهجوم: هيلدر كوستا - رومارينو - عبدالرحمن العبود - عبدالرزاق حمدالله.



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موقف الفريقين من ترتيب دوري روشن السعودي

ويتواجد نادي اتحاد جدة في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 24 نقطة، بينما يحتل نادي الهلال المركز الخامس برصيد 22 نقطة.



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القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي

وتمتلك شبكة قنوات SSC السعودية الرياضية، حقوق نقل مباريات دوري روشن السعودي 2023 بشكل حصري، حيث تُنقل مباراة الهلال أمام الاتحاد على قناة SSC 1 HD.

تردد قناة SSC 1 عبر نايل سات



• تردد القناة: 12523.

• الاستقطاب: أفقي.

• معدل الترميز: 27500.

• معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة SSC 1 عبر عرب سات

• تردد القناة: 11747.

• الإستقطاب: عمودي.

• معدل الترميز: 27500.

• معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جدول ترتيب دوري روشن السعودي:-

1 - النصر، 23 نقطة.

2 - الشباب، 22 نقطة.

3 - الاتحاد، 21 نقطة.

4 - الهلال، 21 نقطة.

5 - التعاون، 20 نقطة.

6 - ضمك، 17 نقطة.

7 - أبها، 16 نقطة.

8 - الفتح، 15 نقطة.

9 - الطائي، 15 نقطة.

10 - الاتفاق، 13 نقطة.

11 - الرائد، 12 نقطة.

12 - الوحدة، 8 نقاط.

13 - الفيحاء، 8 نقاط.

14 - الخليج، 4 نقاط.

15 - العدالة، 4 نقاط.

16 - الباطن، نقطة واحدة.

