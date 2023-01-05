بث مباشر مانشستر سيتي LIVE7HD.. رابط مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي Manchester في الدوري الإنجليزي بث حي لايف Bein جوال جودة عالية HD دون تقطيع هدف هالاند Chelsea

يقدم موقع الفجر الرياضي، روابط البث المباشر لمواجهة تشيلسي ومانشستر سيتي، في قمة الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023، والتي يترقبها جميع عاشقي ومحبي كرة القدم في شتى بقاع العالم.



ووقع فريق مانشستر سيتي في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره ايفرتون، في الجولة الثامنة عشر من البطولة بهدف لكل فريق.



وتخطط كتيبة السيتيزنز، لاستغلال تعثر منافسه في سباق الصدارة فريق أرسنال بعد تعادله سلبيا أمام نيوكاسل، وتقليص فارق النقاط.

من أي بلد ستشاهد مواجهة مانشستر سيتي أمام تشيلسي اليوم؟ 🌎#السيتي pic.twitter.com/eqjMGg1sgz — مانشستر سيتي (@Cityarabia) January 5, 2023



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موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق أحداث مباراة القمة بين مانشستر سيتي والبلوز، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس الموافق 5 يناير الجاري بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، في الجولة الـ19 من البريميرليج.



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تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي



حراسة المرمى: إديرسون.

الدفاع: كايل ووكر، جون ستونز، إمريك لابورت، جواو كانسيلو.

الوسط: رودري، إلكاي جوندوجان، كيفن دي بروين.

الهجوم: برناردو سيلفا، إيرلينج هالاند، فيل فودين.



تشكيل تشيلسي المتوقع ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي



حارس المرمى: كيبا.

خط الدفاع: سيزار أزبيلكويتا، تياجو سيلفا، كاليدو كوليبالي، كوكوريلا.

خط الوسط: جورجينيو، دينيس زكريا، ماوسون مونت، كريستين بولسيتش.

خط الهجوم: كاي هافيرتز، رحيم سترلينج.



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ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهة تشيلسي ومانشستر سيتي



آرسنال – 44 نقطة.

مانشستر سيتي – 36 نقطة.

نيوكاسل يونايتد – 35 نقطة.

مانشستر يونايتد – 35 نقطة.

توتنهام – 30 نقطة.

ليفربول – 28 نقطة.

فولهام – 28 نقطة.

برايتون – 27 نقطة.

بريتفورد – 26 نقطة

تشيلسي – 25 نقطة.

كريستال بالاس – 22 نقطة.

أستون فيلا – 21 نقطة.

ليستر سيتي – 17 نقطة.

ليدز يونايتد – 16 نقطة.

بورنموث- 16 نقطة.

إيفرتون – 15 نقطة.

وست هام – 14 نقطة.

نوتينجهام فورست – 14 نقطة.

ولفرهامبتون – 13 نقطة.

ساوثهامبتون – 12 نقطة.



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ترتيب جدول هدافي الدوري الإنجليزي

إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 21 هدفًا.

هاري كين، توتنهام، 13 هدفًا.

إيفان توني، برينتفورد، 12 هدفًا.

ألكساندر ميتروفيتش، فولهام، 11 أهداف.

ميجيل ألميرون، نيوكاسل يونايتد، 9 أهداف.



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القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي

وتعتبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، ملكية حقوق بث وإذاعة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، والتي يمكنكم استقبالها عبر الترددات التالية:



تردد قناة beiN Sports Premium 1 على نايل سات



القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11013.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

-تردد قناة beiN Sports Premium 1 على سهيل سات.

قناة beiN Sports Premium 1 على سهيل سات

القمر الصناعي سهيل سات.

التردد 11623.

الاستقطاب H.

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

