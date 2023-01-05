بث مباشر مانشستر سيتي وتشيلسي يلا شوت Yalla shootالجديد || مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم كورة لايف في الدوري الانجليزي live

يقدم لكم الفجر الرياضي لينكات بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد نظيره فريق تشيلسي في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الخميس في قمة مباريات الجولة الثامنة عشر من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.



يلا شوت بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي



وتنطلق صافرة بداية المباراة مساء اليوم في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، على ستاد ستامفورد بريدج.

من أي بلد ستشاهد مواجهة مانشستر سيتي أمام تشيلسي اليوم؟ 🌎#السيتي pic.twitter.com/eqjMGg1sgz — مانشستر سيتي (@Cityarabia) January 5, 2023



ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 36 نقطة، بينما يحتل فريق تشيلسي المركز العاشر برصيد 25 نقطة.



كورة لايف بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي



ويمكنكم مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد نظيره فريق تشيلسي اليوم الخميس عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.



ومن المتوقع أن يدخل المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي هذه المباراة بتشكيل مكون من:-



حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر، جون ستونز، إمريك لابورت، جواو كانسيلو.

خط الوسط: رودري، إلكاي جوندوجان، كيفن دي بروين.

خط الهجوم: برناردو سيلفا، إيرلينج هالاند، فيل فودين.



بينما سيكون تشكيل تشيلسي مكون من:-



حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا – كاليدو كوليبالي – تياجو سيلفا – مارك كوكوريا.

خط الوسط: جورجينيو – دينيس زكريا – ماسون ماونت.

خط الهجوم: كريستيان بوليسيتش – كاي هافرتز – رحيم ستيرلينج.

