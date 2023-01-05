إيطاليا تسجل أعلى مستوى للتضخم في منذ 38 عامًا

ارتفعت مستويات التضخم في إيطاليا لأعلى مستوي منذ 38 عام بسبب أسعار الطاقة وأسعار السلع غير الغذائية والخدمات المرتبطة بالنقل.

وأفاد المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء أن التضخم السنوي في إيطاليا تباطأ، في ديسمبر الماضي، إلى 11.6 في المائة، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وفقًا للتقديرات الأولية، في ديسمبر 2022، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الوطني للمجتمع بأكمله، بما يشمل التبغ، بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري وبنسبة 11.6 في المائة على أساس سنوي من11.8 في المائة في الشهر السابق.

في المتوسط، سجلت أسعار المستهلك في عام 2022 ارتفاعًا بـ8.1 في المائة من 1.9 في المائة في عام 2021، مسجلة أكبر زيادة منذ عام 1985.

وفيما يتعلق بالتضخم الأساسي الذي يشمل صافي أسعار الطاقة والغذاء الطازج، ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 3.8 في المائة مقابل 0.8 في المائة في العام السابق، وصافي الطاقة وحدها بنسبة 4.1 في المائة من 0.8 في المائة في عام 2021.

يرجع تباطؤ التضخم على أساس الاتجاه بشكل رئيسي إلى أسعار سلع الطاقة وأسعار السلع غير الغذائية والخدمات المرتبطة بالنقل من 6.8 في المائة إلى 6.0 في المائة.