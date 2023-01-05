جول العرب Goal Al Arab بث مباشر مانشستر سيتي وتشيلسي لايف الآن live now || مشاهدة مباراة تشيلسي ضد مانشستر سيتي اليوم الشوط الثاني

يبحث العديد من عشاق الساحرة المستديرة عبر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي عن كيفية مشاهدة المباراة المرتقبة بين فريقي مانشستر سيتي ضد نظيره تشيلسي في بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.



بث مباشر دون تقطيع يلا لايف الجديد تشيلسي ومانشستر سيتي في الدوري الانجليزي الممتاز



ونستعرض لكم روابط للبث المباشر لمشاهدة القمة المرتقبة بين فريقي مانشستر سيتي ضد نظيره تشيلسي في بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.



ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي خلال هذه السطور كل التفاصيل الخاصة بمباراة تشيلسي ونظيره مانشستر سيتي في الدوري الانجليزي الممتاز.

من أي بلد ستشاهد مواجهة مانشستر سيتي أمام تشيلسي اليوم؟ 🌎#السيتي pic.twitter.com/eqjMGg1sgz — مانشستر سيتي (@Cityarabia) January 5، 2023



يلا شوت موعد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بث مباشر دون تقطيع في بطولة الدوري الانجليزي الممتاز



تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي ومعلق المبارة والقنوات الناقلة



بث مباشر موعد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في الدوري الانجليزي الممتاز

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بادي تشلسي نظيره المان سيتي على معلب ستامفورد بريدج في مدينة لندن وهو الملعب الملقب بالجسر.



ترتيب فريقي مانشستر سيتي ضد تشيلسي في البريميرليج



ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة بينما يحل تشيلسي في المركز العاشر برصيد 25 نقطة.



موعد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي

تقام مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم الخميس في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة، والساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة أما بتوقيت الدوحة ودبي تبث في يوم الجمعة الساعة 12 صباحا، وتبث المباراة علي قناة بين سبورتس HD1 المشفرة المالك لحقوق البث في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



يلا لايف الجديد.. معلق مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي

يقوم المعلق الجزائري المتألق حفيظ دراجي، بمهمة التعليق على مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي،



نتيجه آخر مواجهة بين فريقي مانشستر سيتي ضد تشيلسي

ويذكر أن أخر لقاء بين نادي مانشستر سيتي وتشيلسي كان بتاريخ 9-11-2020 وأنتهى اللقاء بفور مان سيتي 2-0 في بطولة كأس رابطة الدوري الإنجليزي.



نتائج أخر خمس مباريات لنادي تشيلسي

نتائج الخمسة مباريات الأخيرة لتشيلسي متخبطة جدا بين الهزيمة والتعادل، وذالك بالهزيمة أمام مان يوناتد 0-1 في مبارة من ضمن مباريات الدوري الإنجليزي، هزيمتة أمام مان سيتي 0-2 في كاس الرابطة، الهزيمة أمام نيوكاسل 0-1 في الدوري الإنجليزي، التعادل مع نوتينجهام فورست 1-1 والمكسب الوحيد 2-0 علي بورنموث.



نتائج آخر خمس مباريات خاضها مانشستر سيتي



أما عن مانشستر سيتي في أخر خمس مباريات فاز في ثلاث مباريات 2-0 علي تشيلسي و3-2 علي ليفربول في كأس الرابطة،كما حقق الفوز 3-1 علي ليدز في الدوري وخسر أمام برينتفورد 1-2 وتعادل 1-1 مع إيفرتون.



ويدخل تشيلسي المباراة وعينه على تحقيق الانتصار بعد التعادل المخيب في الجولة الماضية بهدف لمثله مع نوتنجهام فورست، خاصة وأن الفوز على مانشستر سيتي سيمنح فريق المدرب جراهام بوتر دفعة يحتاجها بشدة، بالنظر إلى أن "البلوز" يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة.



بينما يسعى مانشستر سيتي إلى تجاوز خيبة الأمل في الجولة الماضية بعد التعادل مع إيفرتون بهدف لكل منهما، وهو التعادل الذي أضر بسعي فريق المدرب بيب جوارديولا في مطاردة آرسنال على صدارة الترتيب، حيث يحتل "السيتيزنس" المركز الثاني برصيد 36 نقطة، وبفارق سبع نقاط عن "الجانرز".



تشكيل فريق مانشستر سيتي المتوقع ضد تشيلسي



من المتوقع أن يخوض بيب غوارديولا المباراة بخطة 4-3-3 المعتادة



حراسة المرمى: إيديرسون مواريث

دفاع مانويل أكانجي وجون ستونز وريكو لويس ناثان أكي.

وسط الملعب: دي بروين وهيرنانديز وبرناردو سيلفا.

في الهجوم: رياض محرز وهالاند وجاك غريليش.

بالنسبة لتشكيل نادي تشيلسي يلعلب توماس توخل مدرب تشيلسي بخطة 4-3-3 أيضا:

في حراسة المرمى كيبا أريزابالاغا.

في الدفاع تياغو سيلفا وخاليدو كوليبالي وسيزار أزبيليكويتا ومارك ككوكوريلا.

في خط الوسط: دينيس زكريا وجورجينهو وماسون ماونت.

في الهجوم: كريستيان بوليسيتش وكاي هافيرتز ورحيم ستيرلينغ.

وتقوم شبكة قنوات بي إن سبورتس هي الناقل الحصري لمسابقة الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستذاع مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي عبر شاشتها.

