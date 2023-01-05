روابط يلا شوت بث مباشر مانشستر سيتي وتشيلسي|| كورة اون لاين مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز yalla shoot

يحتضن ملعب "ستامفورد بريدج" في مدينة لندن مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين تشيلسي ومانشستر سيتي، والتي تقام ضمن منافسات الجولة 19 لموسم 2022-23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



بث مباشر اليوم مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في الدوري الانجليزي الممتاز

ويستعرض لكم الفجر الرياضي روابط البث المباشر لمشاهدة القمة المرتقبة بين فريقي مانشستر سيتي ضد نظيره تشيلسي في بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

من أي بلد ستشاهد مواجهة مانشستر سيتي أمام تشيلسي اليوم؟ 🌎#السيتي pic.twitter.com/eqjMGg1sgz — مانشستر سيتي (@Cityarabia) January 5، 2023



وكما يقدم لكم موقع الفجر الرياضي خلال هذه السطور كل التفاصيل الخاصة بمباراة تشيلسي ونظيره مانشستر سيتي في الدوري الانجليزي الممتاز.



يلا لايف الجديد موعد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بث مباشر دون تقطيع في بطولة الدوري الانجليزي الممتاز



تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي ومعلق المبارة والقنوات الناقلة



دون تقطيع.. بث مباشر موعد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في الدوري الانجليزي الممتاز



يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بادي تشلسي نظيره المان سيتي على معلب ستامفورد بريدج في مدينة لندن وهو الملعب الملقب بالجسر.



ترتيب فريقي مانشستر سيتي ضد تشيلسي في البريميرليج

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة بينما يحل تشيلسي في المركز العاشر برصيد 25 نقطة.



يلا شوت.. موعد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي



تقام مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم الخميس في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة، والساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة أما بتوقيت الدوحة ودبي تبث في يوم الجمعة الساعة 12 صباحا، وتبث المباراة علي قناة بين سبورتس HD1 المشفرة المالك لحقوق البث في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



يلا لايف الجديد.. معلق مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي



يقوم المعلق الجزائري المتألق حفيظ دراجي، بمهمة التعليق على مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي،



نتيجه آخر مواجهة بين فريقي مانشستر سيتي ضد تشيلسي

ويذكر أن أخر لقاء بين نادي مانشستر سيتي وتشيلسي كان بتاريخ 9-11-2020 وأنتهى اللقاء بفور مان سيتي 2-0 في بطولة كأس رابطة الدوري الإنجليزي



ويدخل تشيلسي المباراة وعينه على تحقيق الانتصار بعد التعادل المخيب في الجولة الماضية بهدف لمثله مع نوتنجهام فورست، خاصة وأن الفوز على مانشستر سيتي سيمنح فريق المدرب جراهام بوتر دفعة يحتاجها بشدة، بالنظر إلى أن "البلوز" يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة.



بينما يسعى مانشستر سيتي إلى تجاوز خيبة الأمل في الجولة الماضية بعد التعادل مع إيفرتون بهدف لكل منهما، وهو التعادل الذي أضر بسعي فريق المدرب بيب جوارديولا في مطاردة آرسنال على صدارة الترتيب، حيث يحتل "السيتيزنس" المركز الثاني برصيد 36 نقطة، وبفارق سبع نقاط عن "الجانرز".



تشكيل فريق مانشستر سيتي المتوقع ضد تشيلسي

من المتوقع أن يخوض بيب غوارديولا المباراة بخطة 4-3-3 المعتادة

حراسة المرمى: إيديرسون مواريث

دفاع مانويل أكانجي وجون ستونز وريكو لويس ناثان أكي.

وسط الملعب: دي بروين وهيرنانديز وبرناردو سيلفا.

في الهجوم: رياض محرز وهالاند وجاك غريليش.



بالنسبة لتشكيل نادي تشيلسي يلعلب توماس توخل مدرب تشيلسي بخطة 4-3-3 أيضا:

في حراسة المرمى كيبا أريزابالاغا.

في الدفاع تياغو سيلفا وخاليدو كوليبالي وسيزار أزبيليكويتا ومارك ككوكوريلا.

في خط الوسط: دينيس زكريا وجورجينهو وماسون ماونت.

في الهجوم: كريستيان بوليسيتش وكاي هافيرتز ورحيم ستيرلينغ.



القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في الدوري الانجليزي الممتاز



وتقوم شبكة قنوات بي إن سبورتس هي الناقل الحصري لمسابقة الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستذاع مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي عبر شاشتها.



بث مباشر دون تقطيع ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز



1- آرسنال – 44 نقطة.

2- مانشستر سيتي – 36 نقطة.

3- نيوكاسل يونايتد – 35 نقطة.

4- مانشستر يونايتد – 35 نقطة.

5- توتنهام – 33 نقطة.

6- ليفربول – 28 نقطة.

7- فولهام – 28 نقطة.

8- برايتون – 27 نقطة.

9- بريتفورد – 26 نقطة

10- تشيلسي – 25 نقطة.

11- أستون فيلا– 22 نقطة.

12- كريستال بالاس – 22 نقطة.

13- ليستر سيتي – 17 نقطة.

14- ليدز يونايتد – 17 نقطة.

15- نوتنجهام فورست- 17 نقطة.

16- بورنموث– 16 نقطة.

17- وست هام – 15 نقطة.

18- ايفرتون – 15 نقطة.

19- ولفرهامبتون – 13 نقطة.

20- ساوثهامبتون – 12 نقطة.

