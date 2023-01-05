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عاجل.. اختراق موقع "تويتر" وتسريب بيانات 200 مليون مستخدم

الاقتصاد
اختراق تويتر
اختراق تويتر

كشف باحث في أمن الإنترنت عن إن متسللين اخترقوا موقع تويتر للتواصل الاجتماع  وسرقوا عناوين البريد الإلكتروني لأكثر من 200 مليون مستخدم على تويتر ونشروها على منتدى للقرصنة عبر الإنترنت.

وكتب ألون جال الشريك المؤسس لشركة أمن إلكتروني، على موقع لينكد ان، إن الاختراق "سيؤدي للأسف إلى الكثير من عمليات القرصنة والتصيد المستهدفة وسرقة معلومات حساسة". ووصفها بأنها "واحدة من أكبر حالات التسريب التي رأيتها".

ولم يعلق تويتر على التقرير، الذي نشره جال لأول مرة على وسائل التواصل الاجتماعي في 24 ديسمبر كانون الأول، ولم يرد على الاستفسارات عن الخرق منذ ذلك التاريخ. ولم يتضح الإجراء الذي اتخذه تويتر للتحقيق في المشكلة أو معالجتها إن كان قد فعل ذلك من الأساس.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من صحة البيانات الواردة في المنتدى.

ولا توجد أدلة على هوية أو موقع المتسلل أو المتسللين وراء الاختراق. وربما حدث ذلك في وقت مبكر من عام 2021، أي قبل أن يتولى إيلون ماسك ملكية الشركة العام الماضي.

اختراق تويتر اختراق موقع تويتر لينكد ان عمليات القرصنة منتدى للقرصنة

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