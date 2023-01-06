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إبراهيم عيسى: ينتقد رأي الشيخ الشعراوي في دراعة الأعضاء

توك شو
إبراهيم عيسى
إبراهيم عيسى

شن الإعلامي إبراهيم عيسى هجوما على الشيخ محمد متولي الشعراوي، قائلًا: "الشعراوي شيخ متطرف داعشي سلفي ضد الأقباط، ويهين المرأة، وليس وسطي كما يرى البعض".

نجم وليس شيخ

ورأى إبراهيم عيسى، خلال تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، على فضائية "القاهرة والناس"، أن الشيخ الشعراوي "تعامل الشعب المصري على أنه نجم وليس شيخ، وكان شيخ سماعي شفهي وليس فقيها"، على حد قوله. 

شخص ريفي

وأضاف أن الشيخ الشعراوي، وضع نفسه في مكانة أعلى من المرأة ويهين المرأة كأنه شخص عجوز ريفي، معتبرًا أنه لم يتخذ المعايير والفكر في انتقاد المرأة، كما طالب بضرب المرأة، بالإضافة إلى أنه طالب بمنع المرأة من العمل، مؤكدا أن هذا هو المفهوم السلفي عن المرأة، ويعتبر منتج سلفي منتقص للمرأة.

حرم عمل المرأة 

ووصف إبراهيم عيسى، الشيخ الشعراوي بأنه "شيخ سلفي ذكوري، ويفضل الرجال على النساء، ويرى أن في الرجل سلطة عن المرأة وأعلى مكانة منها، بالإضافة إلى أنه حرم عمل المرأة رغم أن السيدة خديجة كانت تعمل بالتجارة".

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كما أشار مقدم "حديث القاهرة"، إلى أن الشيخ الشعراوي تحدث عن تحريم التبرع بالأعضاء، وهذا يعد رأي متطرف متعصب ضد العلم وضد الدين.

 

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