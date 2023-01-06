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بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 6-1-2023

الاقتصاد
أسعار الفراخ في بورصة
أسعار الفراخ في بورصة الدواجن

حالة من الصعود تشهدها أسعار الفراخ في بورصة الدواجن خلال الفترة الأخيرة لتصعد خلال تعاملات الأسبوع المنتهي بأكثر من 10 جنيهات  لتسجل 60 جنيه للدواجن البيضاء، وتراوحت أسعار الدواجن البلدي بين 68 و70 جنيهًا، وسجلت الدواجن الساسو 67 جنيهًا.


أسعار الدواجن اليوم 


ارتفعت أسعار الدواجن، البيضاء إلى 63 و65 جنيهًا للكيلو للمستهلك، حسب المنطقة، ويسجل حجم الاستهلاك المحلى من الدواجن البيضاء 150 ألف طن شهريًا، وبلغ كيلو الأوراك 60 جنيهًا.
وزادت أسعار الساسو فى بورصة الدواجن اليوم إلى 61 جنيهًا للكيلو، وارتفع الكتكوت الأبيض بنحو جنيهين ليسجل 11 جنيها.


أسعار الدواجن البيضاء


ارتفعت أسعار الدواجن، البيضاء اليوم إلى 63 و65 جنيهًا للكيلو للمستهلك، حسب المنطقة، ويسجل حجم الاستهلاك المحلى من الدواجن البيضاء 150 ألف طن شهريًا، وبلغ كيلو الأوراك 60 جنيهًا.
 

أسعار الفراخ الساسو
وصلت أسعار الفراخ الساسو نحو 60 جنيهًا، ويصل سعرها للمستهلك نحو 65 جنيهًا.


أسعار الفراخ البلدي
ارتفعت أسعار الدواجن البلدي بقيمة 5 جنيهات لتصل أسعار الفراخ البلدي نحو 75 جنيهًا في صباح اليوم، ويصل سعرها للمستهلك 80 جنيهًا.


أسعار الفراخ الأمهات
ارتفع أسعار الدواجن الأمهات 35 جنيهًا، ويبلغ سعرها للمستهلك 35 جنيهًا.


سعر البانيه اليوم
وصل سعر كيلو البانيه نحو 100 جنيه للمستهلك في محلات الدواجن.
وصل سعر الكتكوت  نحو الأبيض اليوم 4 جنيهات.
وصل سعر الكتكوت نحو  الساسو اليوم 4 جنيهات.
وصل سعر الكتكوت نحو  البلدي 4 جنيهات.
وصل سعر كتكوت نحو روزي 4.5 جنيه.
 

وتنتج مصر نحو 4 ملايين دجاجة في كل يوم، كما يتنج عن القطاع ما يقترب من 13 مليار بيضة سنويا، علما بأن مصر لديها اكتفاء ذاتي من بيض المائدة، وشهدت أسعار الدواجن في الفترة الأخيرة ارتفعًا على خلفية الأزمة، التي يعاني منها مربو الدواجن في مصر، والمتمثلة في ارتفاع أسعار أعلاف الدواجن في ظل ثبات أسعار البيع عند المستوى المتعارف عليه دون تغيير، ومع اضطرار التجار للبيع بالأسعار المعروضة منعا لنفوق الدواجن، حيث لا يمكن تخزينها لفترة طويلة، وفي ظل هذا كله تبحث ربات البيوت عن أسعار الدواجن اليوم وسعر الفراخ اليوم في الأسواق، لمعرفة أسعارها الجديدة بعد الارتفاع.

أسعار البط اليوم 


بط بغال جرموه عمر يوم 15.50 جنيه

بط مسكوفي عمر يوم 16 جنيه

بط فرنساوي عمر يوم 7.50 جنيه

بط فرنساوي بيور عمر يوم 13.50 جنيه

بط مولار مستورد عمر يوم 17 جنيه

بط مولار مستورد عمر 15 يوم 29 جنيه

لحم بط بلدي كيلو 51 جنيه

لحم بط مولار كيلو 29 جنيه

لحم بط فرنساوي كيلو 26 جنيه

لحم بط مسكوفي كيلو 40 جنيه

 

أسعار الحمام اليوم 


الحمام العبسي 150 جنيه

الحمام الأسترالي 575 جنيه

حمام جمعيه سبق 3،500 جنيه

حمام جمعية 275 جنيه

زغاليل روماني 125 جنيه

حمام روماني أصفر 350 جنيه

حمام روماني 500 جنيه

الفرنساوي اللاحم 350 جنيه

زغليل زاجل 625 جنيه

الحمام الهزاز 250 جنيه

حمام الشقلباظ 250 جنيه

حمام الكنج 500 جنيه

الحمام العنبري 250 جنيه

الزغاليل البلدي 40 جنيه

يمام إمري 100 جنيه

الحمام الكشكي 225 جنيه

 

أسعار الرومي اليوم 


سعررومي أبيض عمر يوم 70 جنيه

سعررومي أبيض شهر / كيلو 100 جنيه

سعر رومي برونزي شهر / 300 جرام 24 جنيه

سعررومي أسمر برونزي عمر يوم 13 جنيه

سعررومي برونزي عتاقي 5 ك / 10 ك 48 جنيه

 

أسعار البيض اليوم

سجل سعر البيض الأحمر للكرتونة من 84 جنيها إلى 85 جنيها.

- سجل سعر البيض الأبيض للكرتونة من 80 جنيها إلى 81 جنيها.

- سجل سعر البيض البلدي للكرتونة من 83 جنيها إلى 84 جنيها.

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