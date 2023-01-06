رغم الإجازة الأسبوعية للقطاع المصرفي.. بنكين يعملان اليوم الجمعة 6-1-2023

تبدأ الإجازة الأسبوعية للقطاع المصرفي في مصر يوم الجمعة وتنتهي السبت ليتم استئناف العمل يوم الأحد، وبالرغم من ذلك أعلن البنك الأهلي وبنك مصر، المنفردين ببيع الشهادة مرتفعة العائد 25 % سنويا، عن استمرار العمل خلال أيام الإجازات في البنوك الجمعة والأحد لشراء الشهادات الجديدة واستبدال العملات الأجنبية الذى تم إعلانه عطله رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

مواعيد عمل فروع البنك الأهلي وبنك مصر في يومي الجمعة والأحد

أتاح البنكان فروعًا إضافية أمام المواطنين لتلقي استفساراتهم بشأن شهادات الادخار الجديدة وهي شهادات الـ25% وشهادة الـ 22.5 %، فضلا عن استبدال العملات الأجنبية، وذلك مع زيادة الطلب من العملاء علي شراء الشهادات الجديدة.

وأضاف البنكين، أن الفروع مفتوحة يومي الجمعة الموافق 6 يناير من الساعة 2 ظهرا حتى 6 مساءا، والأحد الموافق 8 يناير من الساعة 9 صباحا حتى 3 عصرا تيسيرًا على العملاء.

بنك مصر

جاء إعلان بنك مصر عن الفروع الإضافية التي توفر شراء شهادات بنك مصر «شهادات الـ25%»، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث احتوى نص المنشور على: أن 126 فرعًا إضافيًا تعمل يومي الجمعة والأحد لخدمتك، حيث إن الفروع مفتوحة يومي الجمعة الموافق 6 يناير من الساعة 2 ظهرا حتى 6 مساء، والأحد الموافق 8 يناير من الساعة 9 صباحا حتى 3 عصرا.

وتابع أن هذه الفروع الإضافية تقدم خدمات شراء شهادات الادخار واستبدال العملات الأجنبية فقط، وذلك بخلاف فروع النوادي والمولات التي تقدم جميع الخدمات المصرفية.

البنك الأهلي

في إطار توفير كافة خدمات العملاء أعلن البنك الأهلي في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن توافر 146 فرعًا تفتح أبوابها خلال يومي الجمعة 06 يناير والأحد 08 يناير لشراء شهادات الادخار البلاتينية السنوية الجديدة، وكذا للتنازل عن العملات الأجنبية.

أسعار الدولار في البنوك اليوم

أخر تحديث | سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم فى البنك الأهلي المصري (NBE): 26.95 جنيه للشراء و27 جنيه للبيع.

أخر تحديث | سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم فى بنك مصر(banque misr): 26.95 جنيه للشراء و27 جنيه للبيع.

أخر تحديث | سعر الدولار أمام الجنيه المصري فى البنك القاهرة (banque du caire): 26.25 جنيه للشراء و26.35 جنيه للبيع.

أخر تحديث | سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم فى البنك التجاري الدولي(CIB): 27 جنيه للشراء و27.10 جنيه للبيع.

أخر تحديث | سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم فى بنك المصرف المتحد(the ubeg): 27.15 جنيه للشراء و27.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه

أخر تحديث | سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم فى بنك سايب (SAIB): 27.15 جنيه للشراء و27.25 جنيه للبيع.

أخر تحديث | سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في بنك إتش اس بي سي (HSBC): 27.15 جنيه للبيع و27.25 جنيه للشراء

أخر تحديث | سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في البنك العقاري(EALB): 27.15 جنيه للشراء و27.25 جنيه للبيع.

أخر تحديث | سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامى: 27.15 جنيه للشراء و27.25 جنيه للبيع.

أخر تحديث | سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في بنك مصر إيران للتنمية: 27.15 جنيه للشراء 27.25 جنيه للبيع.

أخر تحديث | سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في البنك المصري الخليجي: 27.15 جنيه للشراء 27.25 جنيه للبيع.

أخر تحديث | سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في بنك الإسكندرية: 27.15 جنيه للشراء 27.25 جنيه للبيع.

أخر تحديث | سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في بنك بلوم مصر 27.15 جنيه للشراء 27.25 جنيه للبيع.

أخر تحديث | سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في بنك كريدي أجريكول 27.10 جنيه للشراء 27.20 جنيه للبيع.

أخر تحديث | سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلي الكويتى (بيريوس) 27.15 جنيه للشراء و27.25 جنيه للبيع.

أخر تحديث | سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في البنك العربى الأفريقي 26.40 جنيه و26.50 جنيه للبيع.

أخر تحديث | سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في بنك قناة السويس 27.15 جنيه للشراء مقابل 27.25 جنيه للبيع.

أخر تحديث | سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في البنك البركة 26.60 جنيه للشراء مقابل 26.70 جنيه للبيع.

أخر تحديث | سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلى المتحد 27.15 جنيه للشراء مقابل 27.25 جنيه للبيع.

أخر تحديث | سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في بنك المشرق 27.15 جنيه للشراء مقابل 27.25 جنيه للبيع.

أخر تحديث | سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في بنك الكويت الوطني 27.15 جنيه للشراء مقابل 27.25 جنيه للبيع.

أخر تحديث | سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلى اليوناني 27.15 جنيه للشراء مقابل 27.25 جنيه للبيع.

أخر تحديث | سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في البنك الإمارات دبي 27.15 جنيه للشراء مقابل 27.25 جنيه للبيع.