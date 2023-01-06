الإسكان: تدعيم الصرف صحي ومحطات مياه شرب لخدمة 66 قرية بمركزي ببا وناصر ببني سويف



تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى ببني سويف في عام 2022، التى تنفذ من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف، وذلك في ضوء المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لتطوير قرى الريف المصري، والتى تُعد من أهم المبادرات التي كلف بتنفيذها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهدف الارتقاء بمستوى المعيشة وتحسين الخدمات بالريف المصري.



واطَّلع وزير الإسكان، على موقف الأعمال الجارية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى مركزي ببا وناصر ببني سويف، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات مد وتدعيم شبكات الصرف الصحي وإعادة تأهيل محطات مياه الشرب بنسبة 100% لخدمة 66 قرية ضمن المرحلة الأولى، وجارٍ تنفيذ شبكات مياه الشرب بنسبة 98%، وإنشاء محطات مياه شرب جديدة، بتكلفة إجمالية نحو ٧٤٨ مليون جنيه.



وفي ذات السياق، أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن الشركة تسعى لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال اتِّباع الإجراءات القياسية للتشغيل والصيانة، وتطوير منظومة الجودة والمعامل، وتنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد، وتنفيذ حزم مشروعات مياه الشرب للمبادرة الرئاسية حياة كريمة.



وقالت المهندسة دينا عمر سليمان، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف، إنه تم الانتهاء من مشروعات أخرى بلغت تكلفتها ٢١٤ مليون جنيه، شملت إحلال وتجديد محطتي مياه الحلابية بمركز بني سويف بطاقة 85 ل/ث وكوم أدريجة بمركز الواسطى بطاقة 400 ل/ث، واللتين أثرتا بشكل كبير على رفع ضغوط المياه بالمركزين، كذلك تم الانتهاء من أعمال تطوير محطتي معالجة تزمنت ببني سويف بطاقة 62500 م3/يوم وصفط النور بالفشن بطاقة 20000 م3/يوم وتحويلهما من معالجة ثنائية إلى معالجة ثلاثية وإعادة استخدام المياه المعالجة في الزراعة طبقًا للكود المصري، بالإضافة إلى توصيل 2185 وصلة مياه شرب و510 وصلات صرف صحي في إطار التوسع في تقديم الخدمات للمواطنين.



وأوضحت رئيس شركة مياه بني سويف، أنه في إطار حرص الشركة الدائم على تطوير محطَّاتها وتقديم خدماتها بأفضل معايير الجودة، حصلت المحطات التالية على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM ": محطتا مياه ميانة والبديني – مركز إهناسيا، ومحطة مياه معصرة أبو صير الجديدة – مركز الواسطى، ومحطة معالجة صرف صحي تزمنت – مركز بني سويف، ومحطة مياه الشيخ عابد – مركز سمسطا، ومحطة معالجة كفر أبو شهبة – مركز إهناسيا، ومحطة معالجة صفط النور – مركز الفشن"، كما تم تجديد شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM لكل من: محطة مياه الأمريكي والأمريكي الجديدة ومحطة مياه أبو سليم – مركز بني سويف، ومحطة مياه معصرة نعسان – مركز إهناسيا".



وأضافت أن الشركة تسعى إلى رفع كفاءة العاملين وتطوير منظومة العمل وتهيئة مقر العمل الإداري ومواكبة التطورات الحديثة والتقنية في مجال تكنولوجيا المعلومات وخدمة العملاء، حيث تم تطوير مكتب خدمة أحمد عرابي ببني سويف وسمسطا، كما يتم التوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية على المنظومة، ضمن خطة التحول الرقمي وميكنة المدفوعات، وتطوير وتحسين وتفعيل الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين، وخاصة في إبلاغ القراءات، وسداد الفواتير، وشحن العدادات إلكترونيًا، وزيادة نقاط الشحن للكروت مسبقة الدفع.



وأكدت سعي الشركة في متابعة وحل جميع شكاوى المواطنين المتنوعة ما بين شكاوى واردة للخط الساخن أو شكاوى وسائل الإعلام المختلفة وشكاوى البوابة الحكومية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، حيث استقبلت الشركة خلال العام الحالي 18181 شكوى واستفسارا وتم التعامل معها، كذلك اهتمت الشركة برفع درجة الوعي بجميع الأمور المتصلة بالمياه، واستهداف جميع الفئات العمرية وتوعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه حيث تقوم إدارة التوعية بتنظيم ندوات توعوية بالمدارس والمعاهد الأزهرية، كما تستقبل طلاب المدارس والجامعات وتنفذ زيارات تعريفية لمحطات مياه الشرب.



وأوضحت ضرورة التعاون المشترك والمثمر مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني والدور الهام للمشاركة المجتمعية، وتضافر الجهود بين جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية كشريك أصيل في عملية التنمية من خلال المشاركة المجتمعية، مؤكدة الدور الهام للمشاركة المجتمعية بالشركة في دراسة الحالات وتوصيل مياه الشرب للأسر الفقيرة، من خلال بروتوكولات مع الجمعيات الأهلية، حيث تم توصيل الخدمة لـ1000 حالة للأسر الفقيرة ضمن مبادرة حياة كريمة من خلال المشاركة المجتمعية، وكذلك توصيل مياه الشرب لأكثر من 30 ألف مستفيد بقرية زاوية المصلوب بالواسطي.

