جدول مباريات اليوم الجمعة السادس من يناير 2023 والقنوات الناقلة

جدول مباريات اليوم، توجد العديد من المواجهات الكروية التي تلعب في مختلف المسابقات العربية والعالمية اليوم الجمعة الموافق السادس من يناير 2023، والتي تحظى باهتمام عشاق الساحرة المستديرة.

جدول مباريات اليوم

ويتضمن جدول مباريات اليوم الجمعة، عدة مباريات على رأسها مباراة مانشستر يونايتد ضد إيفرتون فى كأس الاتحاد الإنجليزي، إلى جانب انطلاق بطولة كأس الخليج العربى بنسخته الـ25 " خليجي 25 " مباراة العراق وعمان، ومباريات الدوري الإسباني

وتقدم بوابة الفجر لروادها الكرام جدول مباريات اليوم الجمعة 6 يناير 2023 في السطور التالية:

جدول مباريات اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي

تلعب مواجهة مهمة ضمن جدول مباريات اليوم الجمعة الموافق السادس من يناير 2023، تجمع بين فريقي مانشستر يونايتد وإيفرتون بكأس الاتحاد الإنجليزي، في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والتي تنقل عبر قناةbeIN Sports 1 HD Premium.

جدول مباريات اليوم في كأس فرنسا

وتلعب 5 مباريات ضمن جدول مباريات اليوم في كأس فرنسا هي:

مباراة جرينوبل ضد نيم أولمبيك – الساعة 7 مساء

مباراة بوو إف سي ضد مونبلييه – الساعة 7 مساء

مباراة باريس أف سي ضد فالينسيان – الساعة 7 مساء

مباراة ستراسبورج ضد أنجيه – الساعة 7 مساء

مباراة شاتورو ضد باريس سان جيرمان – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium .

جدول مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

مباراة إلتشي ضد سيلتا فيجو – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD.

مباراة فالنسيا ضد قادش – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 1 HD.

جدول مباريات اليوم في افتتاح "خليجي 25"

ويفتتح منتخب العراق بطولة "خليجي 25" أمام عمان في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، بينما تواجه السعودية اليمن في الـ8:45 مساء، في المباريات التي تنقل عبر قناة Al Iraqiya Sports HD.