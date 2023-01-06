سعر الذهب اليوم الجمعة 6/1/2023 في السواق المحلية والعالمية

سعر الذهب اليوم، من الموضوعات المهمة التي لطالما تلقى اهتماما كبيرا وبحثا متزايدا من قبل الكثيرين في الآونة الأخيرة، بعدما سجلت أسعار المعدن الأصفر قفزات هي الأكبر منذ اشتعال الحرب الروسية الأوكرانية.

سعر الذهب اليوم

وسجل سعر الذهب في بداية تعاملات اليوم الجمعة الموافق السادس من يناير 2023 ارتفاعا بنحو 10 جنيهات للجرام بدعم من صعود سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك خلال تعاملات يوم الخميس الماضي.

زيادة الطلب على شراء الذهب

وزاد الطلب على الذهب مع احتفالات عيد الميلاد المجيد، ليرتفع سعر الذهب في السوق المحلي المصري، مخالفا توجهات البورصات العالمية التي سجل بها المعدن الأصفر تراجعا ملحوظا.

وتقدم بوابة الفجر سعر الذهب اليوم الجمعة 6/1/2023 في السطور التالية:

سعر الذهب عيار 24 اليوم الجمعة

ارتفع سعر الذهب عيار 24 في بداية تعاملات اليوم الجمعة مسجلا 2011 جنيه، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر الذهب عيار 21

كما ارتفع سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعا وانتشارا في جمهورية مصر العربية إلى 1760 جنيها.

سعر الذهب عيار 18 والجنيه

ووصل سعر الذهب اليوم عيار 18 إلى 1508 جنيه فى التعاملات، كما ارتفعت مكاسب سعر الجنيه الذهب في مصر إلى 80 جنيها ليسجل نحو 14080 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا.

سعر الذهب اليوم في الأسواق العالمية

وفيما يتعلق بـ سعر الذهب اليوم في الأسواق العالمية فبلغت تجارة العقود الآجلة للذهب في فبرايرUSD1،838.95 للأونصة بنسبة انخفاض 1.08%، وتمت المتاجرة مسبقا على جلسة إنخفاض USD1،829.95 للأونصة، وهبط سعر الفضة لشهر مارس بنسبة 2.46% لتتم المتاجرة به على USD23.38 للأونصة بينما ارتفع سعر النحاس لشهر مارس بنسبة 2.29% لتتم المتاجرة به على USD3.83 للرطل الواحد.