لشراء شهادة الـ25%.. أماكن فروع بنكي «الأهلي ومصر» المفتوحة في الإجازة

أتاح البنك الأهلي والمصري وبنك مصر، إجراءات شراء شهادة الـ 25% الجديدة، خلال أيام الإجازات الرسمية المقبلة، من خلال عدد كبير من فروعهما التي تعمل يومي غدا الجمعة والأحد المقبل لتقديم خدمات الشراء، والتسهيل على الراغبين في شراء الشهادة.

أماكن فروع البنك الأهلي بمختلف أنحاء الجمهورية

وخصص البنك الأهلي 146 فرعا من فروعه موزعة بمختلف أنحاء الجمهورية لخدمة العملاء الراغبين في شراء الشهادات البلاتينية السنوية الجديدة بعائد يصل إلى 25% سنويا، وجاءت كالتالي:

ـ كايرو فستيفال تقليدي القاهرة

ـ مول مصر أكتوبر

ـ أمريكانا بلازا أكتوبر

ـ سان ستيفانو الاسكندرية

ـ فروع النوادي نادي بلاتينيوم القاهرة

ـ نادي الصيد بالقطامية القاهرة

ـ نادي الصيد 6 أكتوبر

ـ مكتب نادى الشمس

ـ فرع فريد سميكة القاهرة

وفي المحافظات جاءت قائمة الفروع كالتالي:

ـ البحر الأعظم ديروط أسيوط

ـ القوصية الجديدة أسيوط

ـ حورس ادفو أسوان

ـ دمياط الجديدة

ـ سوبك كوم امبو أسوان

ـ شرق قويسنا المنوفيةـ فرع جنوب البحيرة ايتاى البارود البحيرة

ـ منية النصر الدقهلية

ـ 15 مايو القاهرة

ـ 6 أكتوبر الجيزة

ـ ابشواى الفيوم

ـ اسنا الأقصر

ـ أشمون المنوفية

ـ الاسماعيلية

ـ الإسكندرية

ـ الإقبال ـ الاسكندرية

ـ الأقصر

ـ الباجور في المنوفية

ـ البحر الأعظم الجيزة

ـ البحيرة

ـ التل الكبير الاسماعيلية

ـ الجزيرة مول الجيزة

ـ الجولف القاهرة

ـ الجيزة

ـ الحرية الفيوم

ـ الحمام بمرسى مطروح

ـ الحى العاشر القاهرة

ـ الخارجة الوادى الجديد

ـ الخمسين بزهراء المعادى القاهرة

ـ الدقي الجيزة

ـ الرحاب القاهرة

ـ الرعاية المتكاملة بالقطامية القاهرة

ـ الرئيسي القاهرة

ـ الزقازيق الشرقية

ـ الزمالك القاهرة

ـ السبعين بالتجمع الخامس القاهرة

ـ السنبلاوين الدقهلية

ـ السويس

ـ السيدة زينب القاهرة

ـ الشروق القاهرة

ـ الشيخ زايد الجيزة

ـ الصباح السويس

ـ الطور جنوب سيناء

ـ الطيران القاهرة

ـ العاشر من رمضان الشرقية

ـ العامرية الاسكندرية

ـ العبور القليوبية

ـ العريش شمال سيناء

ـ العزيز بالله الزيتون القاهرة

ـ العلمين مرسى مطروح

ـ العمرانية الجيزة

ـ الغردقة البحر الأحمر

ـ الفاتح الغربية

ـ الفرافرة الوادى الجديد

ـ الفيوم

ـ القاهرة الجديدة القاهرة

ـ القناطر الخيرية القليوبية

ـ اللبينى الجيزة

ـ المحلة الكبرى الغربية

ـ المعادي القاهرة

ـ المنصورة الدقهلية

ـ المنيب الجيزة

ـ الهانوفيل الاسكندرية

ـ الهرم الجيزة

ـ أهالينا 2 القاهرة

ـ أوسيم الجيزة

ـ أسوان

ـ أسيوط

ـ أغا خان القاهرة

ـ بتروسبورت القاهرة

ـ برج العرب الاسكندرية

ـ بركة السبع المنوفية

ـ بلبيس الشرقية

ـ بلطيم كفر الشيخ

ـ بنها القليوبية

ـ بنى سويف

ـ بنى مزار المنيا

ـ بور سعيد

ـ بور فؤاد بورسعيد

ـ بيزنس بارك الجونة- الغردقة البحر الأحمر

ـ ثروت القاهرة

ـ جسر السويس القاهرة

ـ دراو اسوان

ـ دمنهور البحيرة

ـ دمياط

ـ دهب جنوب سيناء

ـ راس غارب البحر الاحمر

ـ روض الفرج القاهرة

ـ زفتى الغربية

ـ زيزنيا الاسكندرية

ـ سفاجا البحر الاحمر

ـ سما لوط المنيا

ـ سنورس الفيوم

ـ سور نادى الزمالك الجيزة

ـ سوهاج

ـ شارع 9 بالمقطم القاهرة

ـ شارع عدلى القاهرة

ـ شبين الكوم المنوفية

ـ شرق القاهرة القاهرة

ـ شرم الشيخ جنوب سيناء

ـ طنطا الغربية

ـ طيبة 2000 القاهرة

ـ عباس العقاد القاهرة

ـ الزرقا دمياط

ـ عين شمس القاهرة

ـ فرع المنيا

ـ فرع فيصل الجيزة

ـ قليوب القليوبية

ـ قنا

ـ قوص قنا

ـ كايرو فستيفال القاهرة

ـ كفر الدوار البحيرة

ـ كفر الزيات الغربية

ـ كفر الشيخ

ـ كفر شكر القليوبية

ـ كينج مريوط الاسكندرية

ـ محافظة الدقهلية

ـ محطة حلوان القاهرة

ـ محمد فريد القاهرة

ـ مدينة بدر القاهرة

ـ مدينة نصر القاهرة

ـ مرسى مطروح

ـ مشتول السوق الشرقية

ـ مصر القديمة القاهرة

ـ مغاغة المنيا

ـ مكرم عبيد القاهرة

ـ ملوي المنيا

ـ منفلوط أسيوط

ـ مول مدينتى القاهرة

ـ ميت غمر الدقهلية

ـ نجع حمادى قنا

ـ نيو جيزة الجيزة

ـ العروبة القاهرة

ـ النزهة القاهرة

ـ الخليفة المأمون القاهرة

ـ دسوق كفر الشيخ

ـ مركز الرياض كفر الشيخ

ـ سموحة الاسكندرية