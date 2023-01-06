رابط الاستعلام عن موعد الكشف الطبي للمعاقين للحصول على بطاقة الخدمات

يرغب كثير من أصحاب الهمم، في الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة أو سيارة خاصة مجهزة بأسعار مخفضة، لذا يبحثون عن كيفية الاستعلام عن موعد الكشف الطبي للمعاقين، لتحديد وقت إجراء الكشف الطبي الذي يؤهلهم للقبول من عدمه، أو تحديد نسبة الإعاقة.

الاستعلام عن موعد الكشف الطبي للمعاقين

- من يريد الاستعلام عن موعد الكشف الطبي، بعد الدخول إلى موقع المجالس الطبية لوزارة الصحة والسكان، يدخل الرقم القومي، وكلمة المرور، وبعدها يضغط على خانة بحث.

- إذا ظهرت لك جملة بيانات أساسية: يجب الذهاب فى التاريخ والوقت الموضحين أعلاه لإجراء الكشف الطبي.

- غير مستوفي الأوراق: يجب تجهيز الأبحاث والأشعات التي طلبتها منك اللجنة، وإعادة تحديد موعد آخر لإجراء الكشف الطبي.

- تم الكشف: تم الكشف الطبى وجارى مراجعة الأوراق واعتمادها وإرسالها لمكتب التأهيل

- إعادة عرض: يجب الذهاب إلى اللجنة التى أجريت الكشف الطبى بها، لاستكمال بعض الفحوصات وإعادة التقييم.

- مرتجع إلى اللجنة: يجب الذهاب إلى اللجنة التي قمت بإجراء الكشف الطبي بها، لاستكمال بعض الفحوصات وإعادة التقييم.

- تم تحويل الطلب للتضامن: يتم إرسال التقارير الطبية الخاصة بكم إلى وزارة التضامن الاجتماعى، والذهاب إلى مكتب التأهيل التابع لمحل إقامتك لاستكمال الإجراءات.

فئات معفاة من الكشف الطبي

وهناك بعض الفئات المعفاة من الكشف الطبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة، هي:

- فاقدي السمع التام.

- ذوي القزامة 140 سم فأقل، بعد سن البلوغ.

- الشلل الدماغي.

- الإعاقات الذهنية الشديدة.

- الشلل النصفي الطولي أو السفلي.

- الإعاقات المتعددة.

- كف البصر.

- الحالات المتقدمة من ضمور العضلات.

- الشلل الرباعي.

- البتر متعدد الأطراف، أو في طرف واحد يد أو قدم.