نتيجة وملخص مباراة العراق وعمان في كأس الخليج العربي

وقع منتخب العراق مستضيف "خليجي 25" في فخ التعادل السلبي أمام نظيره منتخب عمان في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم الجمعة على ملعب "البصرة"، وذلك في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي "خليجي 25".

ملخص مباراة العراق ضد عمان في كأس الخليج العربي

سيطر منتخب العراق على أحداث الشوط الأول ولكن دون تشكيل خطورة حقيقية على مرمى إبراهيم المخيني حارس مرمى منتخب عمان.

وفي الشوط الثاني شكل منتخب العراق العديد من الهجمات على مرمى الحارس إبراهيم المخيني ولكن دون جدوى.

وشهد اللقاء فرصة خطيرة لصالح منتخب العراق في الدقيقة 87، حيث منعت العارضة هدف محقق لصالح أسود الرافدين، بعد تنفيذ ضرغام إسماعيل لركلة حرة من وسط ملعب عمان، نفذها بتسديدة مباشرة ولكن ارتطمت بالعارضة وخرجت لركنية.

ترتيب منتخبي العراق واليمن في كأس الخليج العربي

1- العراق: نقطة واحدة

2- عمان: نقطة واحدة

3- السعودية: دون نقاط

4- اليمن: دون نقاط