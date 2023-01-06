براتب 3 آلاف جنيه.. القوى العاملة تعلن عن وظائف خالية للنساء بالغربية

ذكرت وزارة القوى العاملة أنه تم توفير 100 فرصة عمل للإناث بمحافظة الغربية بأجر يبدأ من 3000 جنيه بخلاف مزايا أخرى، وذلك من خلال الإدارة العامة للتشغيل، وبالتعاون بين وحدة المساواة بين الجنسين بالوزارة ومؤسسة التضامن للتمويل الأصغر التابعة لوزارة التضامن.

الشروط المطلوبة للحصول على الوظائف

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء أن الوظائف المطلوبة هي 100 منسقة ميدانية يشترط أن يتراوح سن المتقدمة بين 18 و35 سنة ويكون لديها القدرة على العمل الميداني (outdoor)، وأن تكون حاصلة على مؤهل عالي أو فوق متوسط أو متوسط، وتقيم بالنطاق الجغرافي للمنطقة المرشحة للعمل بها.

وأشارت إلى أن الوظيفة تشمل تأمين صحي واجتماعي، ووثيقة تأمين على الحياة، لافتة إلى أنه على الراغبات في التقدم لهذه الوظيفة التسجيل على الرابط التالي (اضغط هنـــــــا).