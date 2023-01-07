جورج وسوف يتصدر تريند جوجل بعد وفاة ابنه وديع

تصدر اسم الفنان جورج وسوف، تريند جوجل عقب وفاة ابنه وديع إثر مضاعفات خضوعه لعملية تكميم المعدة.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بنقل الفنان جورج وسوف، إلى أحد المستشفيات بعد وفاة ابنه وديع، منذ قليل جراء مضاعفات عملية "تكميم المعدة".

الأزمة الصحية لوديع جورج وسوف

وتعرض وديع نجل سلطان الطرب جورج وسوف إلى أزمة صحية كبيرة مؤخرًا، يمكث على إثرها فى أحد مستشفيات لبنان، حيث نشر العديد من رواد تويتر تدوينات دعت لابن سلطان الطرب بالشفاء، منهم الإعلامى نيشان الذى كتب "قلبى حزين رب اشفيه"، وذلك فى رده على تغريدة لعدد ممن طالبوا بالدعوات له ليخرج من أزمته الصحية، التى وصفت بالحرجة دون الدخول فى التفاصيل.

آخر أعمال الفنان جورج وسوف

يذكر أن آخر أعمال الفنان جورج وسوف أغنية "بيتكلم عليا" التى قام بطرحها مؤخرا عبر "يوتيوب" والمنصات الإلكترونية، وهي من كلمات أمير طعيمة، ألحان زياد برجى، واقتربت الأغنية من تحقيق 8 ملايين مشاهدة خلال شهر من طرحها.



كلمات أغنية "بيتكلم عليا" لجورج وسوف

بيتكلم عليا ويقول فيا وفيا

و أنا عمري ما جبت سيرته غير بخير

يلي ما عمريش جرحته

سايبه يغلط براحته

مع إني أقدر أقول حاجات كتير

بيتكلم عليا ويقول فيا وفيا

و أنا عمري ما جبت سيرته غير بخير

يلي ما عمريش جرحته

سايبه يغلط براحته

مع إني أقدر أقول حاجات كتير

بيقول ما يقول ماهوكل يا قلي ما نتألم

بالوقت أنا وانت هنتعلم

علشان ما نكررش غلطنا

ما يقول ع الحب اللي زمان جمعنا

علي اشواقنا وعلي اوجاعنا

كان وهم قابلناه في سكتنا

ما يقول

العشرة غالية غالية لو في ناس ائتمنوا

هيبيع اسمه وغرامه

ما هو ده أصله وتمامه

طب ده اللي زيه يا قلبي ما تلوموش

خيرها يا قلبي في غيرها

و اهي ذكري هنفتكرها

علشان لو يوم قابلته ما أكلموش

أي دمعة حزن لالا لالا

أي جرح فقلبي لالا لالا

أي لحظة حيرة لالا

لالالالالا

حتى نار الغيرة لالالا

لالالالالا

هيبيع اسمه وغرامه

ما هو ده أصله وتمامه

طب ده اللي زيه يا قلبي ما تلوموش

خيرها يا قلبي في غيرها

و اهي ذكري هنفتكرها

علشان لو يوم قابلته ما أكلموش

هيبيع اسمه وغرامه

ما هو ده أصله وتمامه

طب ده اللي زيه يا قلبي ما تلوموش

خيرها يا قلبي في غيرها

و اهي ذكري هنفتكرها

علشان لو يوم قابلته ما أكلموش.