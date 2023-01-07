عاجل.. حملات لإزالة التعديات بعدد من المدن الجديدة

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 27 قرارًا وزاريًا لإزالة التعديات الواقعة على قطع أراضٍ مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومخالفات بناء داخل كردون أجهزة مدن ( سفنكس الجديدة – العبور الجديدة - الفشن الجديدة ).



وأكد وزير الإسكان مواصلة جهود أجهزة الوزارة بالتعاون مع الجهات الأخرى لإزالة المظاهر العشوائية والمخالفات بالمدن الجديدة، لضبط العمران، والحفاظ على المظهر الحضاري بالمدن الجديدة، ومنع ظهور العشوائيات بجميع صورها.



ونصت القرارات على أن تزال بالطريق الإداري مخالفات البناء المقامة بقطع أراضٍ بأماكن مختلفة بمنطقة الريف الأوروبي، ومنتجع سوزي لاند، بمدينة سفنكس الجديدة، والمتمثلة في إقامة مبانٍ مكونة من ( أرضي وأدوار متكررة وغرف سطح وأعمدة دون سقف) محاطة بمبانٍ قديمة، وذلك دون الحصول على تراخيص البناء اللازمة، وإزالة مخالفات بناء بقطعة أرض بخط 9 وسط بجمعية أحمد عرابي بمدينة العبور الجديدة، والمتمثلة في بناء دور أول وثاني وشدة خشبية لدور ثالث دون ترخيص، وإزالة التعديات الواقعة على مساحة 31 فدانا تقريبًا داخل كردون مدينة الفشن الجديدة، والمتمثلة في إقامة نشاط زراعي وحوض ري وغرف بلوك، دون سند من القانون.



وطبقا للقرارات تتولى أجهزة تنمية مدن سفنكس الجديدة والعبور الجديدة والفشن الجديدة، بمعاونة كل من شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.