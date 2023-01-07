تراجع الدولار يدعم ارتفاع الاحتياطي النقدي للصين

ارتفعت احتياطيات الصين من النقد الأجنبي ارتفعت في ديسمبر بقيمة 11 مليار دولار إلى 3.128 تريليون دولار الشهر الماضي مقارنة مع 3.154 تريليون دولار التي توقعها المحللين و3.117 تريليون دولار في نوفمبر.

و جاؤ ارتفاع الاحتياطي االنقدي للصين، مع تراجع الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى. ارتفع اليوان 2.8 في المئة مقابل الدولار في ديسمبر، بينما انخفض الدولار الشهر الماضي 2.3 في المئة مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى.

وبلغت حيازة الصين من الذهب 64.64 مليون أوقية في نهاية ديسمبر كانون الأول مقابل 63.67 مليون في نهاية نوفمبر تشرين الثاني.

وارتفعت قيمة احتياطيات الصين من الذهب إلى 117.24 مليار دولار في نهاية ديسمبر، من 111.65 مليار دولار في نهاية نوفمبر تشرين الثاني.