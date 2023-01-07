الآن.. بث مباشر مباراة الكويت وقطر في كأس الخليج العربي| كورة اون لاين ديربي الكويت ضد قطر كورة لايف | مباراة قطر | بث مباشر مباريات اليوم kora live

يقدم لكم الفجر الرياضي لينكات بث مباشر مباراة الكويت ضد نظيره منتخب قطر في المباراة التي سوف تجمع بينهما مساء اليوم السبت والموافق 7 من شهر يناير الجاري في بطولة كأس الخليج العربي.



كورة لايف بث مباشر مباراة الكويت ضد قطر



ويواجه منتخب الكويت نظيره منتخب قطر اليوم السبت في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي والتي ستقام في دولة العراق حتى يوم 19 من شهر يناير الجاري.



وتقام المباراة على ملعب نادي الميناء الأولمبي مساء اليوم في تمام الساعة السادسة والربع بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة السابعة والربع بتوقيت مكة المكرمة.



يلا شوت بث مباشر مباراة الكويت ضد قطر



ويمكنكم مشاهدة مباراة منتخب البحرين ضد نظيره منتخب قطر اليوم السبت عبر القنوات التالية:-



- قنوات الكأس القطرية

- القناة الرابعة العراقية

- القناة الرياضية العراقية

- قناة عمان الرياضية

- قناة الكويت الرياضية



وتتكون بطولة كأس الخليج العربي في نسختها الخامسة والعشرين من مجموعتين فقط وتنقسم كل مجموعة إلى أربعة منتخبات مشاركة تتنافس فيما بينها من أجل التأهل إلى الدور القادم.

