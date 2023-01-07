لايف KSA Sport رابط يلا شوت مشاهدة مباراة الكويت وقطر بث مباشر yalla shoot رابط تويتر twitter Kuwit goal hd

يقدم لكم موقع الفجر الرياضي روابط البث المباشر لمتابعة مباراة الكويت وقطر، اليوم السبت 7 يناير، لحساب منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس الخليج العربي.



يلا لايف الجديد بث مباشر دون تقطيع لمباراة الكويت وقطر



يستضيف ملعب الميناء في مدينة البصرة مباراة مرتقبة بين منتخبي الكويت وقطر، لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية من البطولة.



وتضم المجموعة الثانية من البطولة منتخبات الكويت وقطر، إلى جانب منتخبي البحرين والإمارات، وهو ما يجعل كافة مباريات المجموعة مرتقبة جماهيريا.



يلا لايف الجديد بث مباشر لمباراة الكويت وقطر



ويسعي كلا المنتخبين القطري والكويتي، لتحقيق الفوز الأول في المباراة الافتتاحية من خليجي 25، من أجل العبور إلى مرحلة الدور الثاني في البطولة.



يلا لايف بث مباشر دون تقطيع لمباراة الكويت وقطر في كأس الخليج



موعد مباراة الكويت وقطر في الجولة الأولى من منافسات بطولة خليجي 25، هو السبت 7 يناير الجاري، على أرضية ستاد الميناء في مدينة البصرة.



ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والربع مساءً بتوقيت الإمارات.



يلا لايف الجديد بث مباشر دون تقطيع لمباراة الكويت وقطر

العنابي من كل أنحاء العالم 🌎⏰



من وين بتشوفون منتخبنا ؟🤔#العنابي#خليجي_زين25 pic.twitter.com/jIUoBwhZuy — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) January 7، 2023



ماهي القنوات الناقلة لمباراة الكويت وقطر في كأس الخليج العربي ؟

سيتم نقل البطولة على العديد من القنوات العربية المفتوحة أبرزها:-

قنوات بي إن سبورتس القطرية

قنوات الكأس القطرية

قناة أبو ظبي الرياضية

يلا لايف الجديد بث مباشر دون تقطيع لمباراة الكويت وقطر في كأس الخليج

التشكيل المتوقع للكويت:-

من المتوقع أن يبدأ البرتغالي روي بينتو مدرب منتخب الكويت بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى:- ضاري العتيبي

خط الدفاع:- محمد النصار - فيصل زايد - مشاري غنام - فهد الهاجري

خط الوسط:- عبد الله الفهد - إبراهيم كميل - سلطان العنزي

خط الهجوم:- بدر طارق - حسن حمدان - بدر جمال

التشكيل المتوقع لقطر

من المتوقع أن يبدأ برونو بينيرو المدير الفني لمنتخب قطر المباراة بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى:-مشعل برشم

خط الدفاع:-همام الأمين - طارق سلمان - عبد الله اليزيدي - دياب هارون

خط الوسط:-فيصل محمد - عاصم مادبو - علي أسد الله

خط الهجوم:- محمد مونتاري - نايف الحضرمي - يوسف عبد الرزاق

