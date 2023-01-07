يلا شوت تويتر.. مشاهدة مباراة الكويت وقطر يلا كورة بث مباشر اليوم 7-1-2023 كأس خليجي 25| كورة اون لاين لايف بث مباشر مشاهدة مباراة الكويت ضد قطر في كأس الخليج العربي

يقدم لكم موقع الفجر الرياضي روابط البث المباشر مباراة الكويت وقطر التي ستقام اليوم السبت 7 يناير 2023 وذلك ضمن منافسات كأس الخليج العربي 2023.



كورة لايف موعد مباراة الكويت وقطر بث مباشر



يحل المنتخب الكويتي ضيفًا على نظيره القطري اليوم السبت 7 يناير 2023 على ملعب الميناء وذلك ضمن منافسات كأس الخليج العربي.



وستقام المباراة في تمام الساعة السادسة والربع مساء بتوقيت مصر والساعة السابعة والربع مساء بتوقيت السعودية والساعة الثامنة والربع مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



مجموعة المنتخبين في كأس الخليج العربي

العنابي من كل أنحاء العالم 🌎⏰



من وين بتشوفون منتخبنا ؟🤔#العنابي#خليجي_زين25 pic.twitter.com/jIUoBwhZuy — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) January 7، 2023



المجموعة الثانية في كأس الخليج العربي:

1 - البحرين

2 - الامارات

3 - الكويت

4 - قطر



يلا شوت التشكيل المتوقع لمباراة الكويت وقطر



تشكيل الكويت المتوقع ضد قطر في كأس الخليج العربي:



حراسة المرمي: ضاري العتيبي

خط الدفاع: محمد النصار – فيصل زايد – مشاري غنام – فهد الهاجري

خط الوسط: عبد الله الفهد – إبراهيم كميل – سلطان العنزي

خط الهجوم: بدر طارق – حسن حمدان – بدر جمال



تشكيل قطر المتوقع ضد الكويت في كأس الخليج العربي

حراسة المرمي: مشعل برشم

خط الدفاع: همام الأمين – طارق سلمان – عبد الله اليزيدي – دياب هارون

خط الوسط: فيصل محمد – عاصم مادبو – علي أسد الله

خط الهجوم: محمد مونتاري – نايف الحضرمي – يوسف عبد الرزاق

