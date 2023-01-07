بث مباشر NOW LIVE مباراة الكويت وقطر Qatar في كأس خليجي 25 بي إن سبورتس beIN SPORTS HD|| مشاهدة مباراة قطر والكويت لايف جودة عالية الشوط الأول

يستعرض لكم موقع الفجر الرياضي روابط البث المباشر لمشاهدة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب قطر أمام نظيره منتخب الكويت، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الخليج العربي 2023، في نسخته الخامسة والعشرين.



كورة لايف بث مباشر دون تقطيع لمشاهدة مباراة قطر أمام الكويت في خليجي 25



وانطلقت أحداث منافسات النسخة الخامسة والعشرين من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 25"، مساء أمس الجمعة الموافق 6 من شهر يناير الجاري، وتستضيفها دولة العراق خلال الفترة من السادس وحتي التاسع عشر من يناير 2023.



ويتواجد كل من منتخب قطر والكويت، ضمن المجموعة الثانية في خليجي 25، رفقة كلًا من الإمارات والبحرين.



موعد مباراة قطر والكويت في كأس الخليج العربي



ويحتضن ملعب "الميناء" في مدينة البصرة، أحداث مباراة منتخب قطر أمام نظيره منتخب الكويت، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية في البطولة.

ويلتقي منتخب قطر بنظيره منتخب الكويت مساء اليوم السبت الموافق 7 من شهر يناير 2023، وذلك في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس الخليج العربي.



ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 6.15 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 7.15 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 8.15 بتوقيت أبو ظبي.



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التشكيل المتوقع لقطر أمام الكويت في كأس الخليج العربي

حراسة المرمى: مشعل برشم.

خط الدفاع: همام الأمين - طارق سلمان - عبد الله اليزيدي - دياب هارون.

خط الوسط: فيصل محمد - عاصم مادبو - علي أسد الله.

خط الهجوم: محمد مونتاري - نايف الحضرمي - يوسف عبد الرزاق.

التشكيل المتوقع للكويت أمام قطر في كأس الخليج العربي

حراسة المرمى: ضاري العتيبي.

خط الدفاع: محمد النصار - فيصل زايد - مشاري غنام - فهد الهاجري.

خط الوسط: عبد الله الفهد - إبراهيم كميل - سلطان العنزي.

خط الهجوم: بدر طارق - حسن حمدان - بدر جمال.



بث مباشر دون تقطيع لمشاهدة مباراة قطر والكويت اليوم السبت في كأس الخليج العربي 2023



القنوات الناقلة لمباراة قطر والكويت في خليجي 25

وينقل بث مباشر مباراة قطر والكويت، على قناة الرياضية العراقية Al Iraqiya Sports HD، والرابعة العراقية سبورت Alrabiaa Sport

تردد قناة العراقية الرياضية الجديد 2023

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12563

معدل الأستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 5/6

العنابي من كل أنحاء العالم 🌎⏰



من وين بتشوفون منتخبنا ؟🤔#العنابي#خليجي_زين25 pic.twitter.com/jIUoBwhZuy — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) January 7، 2023



تردد قنوات الكأس القطرية الناقلة لمباريات كأس الخليج العربي



وتعتبر قناة الكأس الرياضية أشهر القنوات الرياضية المفتوحة المميزة في الشرق الأوسط والعالم العربي لأنها تبث محتواها على أكثر من قمر صناعي.

تردد قناة الكأس على القمر الصناعي النايل سات:

اسم القناة: AlKass TV

التردد: 11919

الاستقطاب: أفقي.

معامل الاستقطاب: ⅚

معدل الترميز: 27500.

الجودة: SD

تردد قناه الكاس على القمر الصناعي عرب سات:

اسم القناة: Al Kass TV

التردد: 12245

الاستقطاب: عمودي.

معامل الاستقطاب: ¾

معدل الترميز: 27500

الجودة: SD

تردد القناة على القمر الصناعي سهيل سات:

اسم القناة: EX1

التردد: 11678.07

الاستقطاب: H

معدل الترميز: 27500

تردد قناه الكاس على القمر الصناعي آسيا سات:

اسم القناة: EX2

التردد: 3660

الاستقطاب: V

معدل الترميز: 27500

تردد القناة على القمر الصناعي جلاكسي:

اسم القناة: EX2

التردد:12183.3

الاستقطاب: H

معدل الترميز: 22500

