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المصري يتغلب على الاتحاد السكندري بهدفين في الدوري

الفجر الرياضي
المصري
المصري


فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصرى على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف ليرتفع رصيد المصرى إلى 17 نقطة ويتجمد رصيد الاتحاد السكندرى عند 18 نقطة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري.


افتتح إلياس الجلاصي التسجيل للمصرى من ضربة جزاء فى الدقيقة 41 وتعادل أموتو بضربة رأس للاتحاد السكندرى فى الدقيقة 75 قبل أن يسجل مروان حمدى هدف المصرى الثانى فى الدقيقة 75.

 

جاءت المباراة حماسية سريعة فى شوطها الأول وسيطر المصرى ولاحت له عده فرص للتهديف منها فرصتين لعمرو سعداوى تصدى لهما عمرو خليل حارس الاتحاد السكندرى بينما لاحت فرصة فى الدقائق الأولى للاتحاد السكندرى عن طريق رأسية خالد صبحى. 

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وفى الدقيقة 41 احتسب الحكم ضربة جزاء للمصرى على أثر عرقله خالد صبحى مدافع الاتحاد لعبد الرحيم دغموم وتمكن إلياس الجلاصي من تسجيل الهدف الأول للمصرى لينهتى الشوط الأول بتقدم المصرى بهدف دون رد.


وفى الشوط الثاني نشط الاتحاد السكندرى نسبيا وهدد مرمى المصرى إلى أن تمكن اموتو من تسجيل هدف التعادل للاتحاد السكندرى عن طريق ضربه ركنية نفذها مروان عطيه وسجلها برأسه اموتو فى شباك المصرى.  


وعقب الهدف نشط المصرى مره أخرى وهدد مرمى الاتحاد السكندرى ولاحت فرصه لمروان حمدى قبل تستغل قبل أن يسجل اللاعب نفسه هدف المصرى الثانى من تمريرة الجلاص سجلها مروان حمدى  فى مرمى الاتحاد السكندرى ليتقدم المصرى بهدفين مقابل هدف. 


وشهدت الربع ساعه الأخيرة تبادل الفريقين الهجمات وان كانت هجمات المصرى هى الأخطر وكاد إيميكا يسجل الهدف الثالث للمصرى فى الدقيقة الأخيرة إلا إنه أضاعها بغرابة لتنتهى المباراة بفوز المصرى بهدفين مقابل هدف.
 

الاتحاد السكندري عمرو سعد بطولة الدوري هدف المصري الثاني فوز المصري مروان حمدي حارس الاتحاد

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