بث مباشر ليفربول وولفرهامبتون لايف LIVE || مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون رابط يلا شوت الجديد دون تقطيع هدف محمد صلاح اليوم SALAH GOAL TODAY

يستعرض لكم موقع " الفجر الرياضي "روابط البث المباشر لمشاهدة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفرلول ضد ولفرهامبتون في الجولة الثالثة في كأس الاتحاد الإنجليزي.



موعد مباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي



يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول نظيره ولفرهامبتون مساء اليوم السبت 7 يناير 2023، في الجولة الثالثة من منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي.



توقيت مباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي



ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت السعودية والساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة ولفرهامبتون



في حراسة المرمي: أليسون

في الدفاع: كوستاس تسيميكاس - جو جوميز - جويل ماتيب - ترنت ألكساندر آرنولد

في خط الوسط: فابيو كارفاليو - فابينيو - جيمس ميلنر

في الهجوم: داروين نونيز - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح



تردد القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون



وسوف تذاع المباراة علي قناة bein sports premium 1 أحد قنوات بي إن سبورت الحاصلة علي حقوق بث مباريات المسابقات الأنجليزية لكرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

لحظات لا تُنسى في آخر ظهور لنا بكأس الاتحاد الإنجليزي ✨pic.twitter.com/OW9p1SBnEk — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) January 6، 2023



تردد القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز



التردد: 11804 أفقي

معدل الترميز: 27500

القمر: Astra 4A

قناة Varzish Sport

التردد: 11843 عمودي

معدل الترميز: 27500ص

القمر: Y1A

قناة Rah-e-Farda Tv

التردد: 11293 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: AzerSpace 46°E

قناة Idman

التردد: 11169 أفقي

معدل الترميز: 20400

القمر: AzerSpace 46°E

قناة IRIB Varzesh

التردد: 11555 عمودي

معدل الترميز: 30000

القمر: Intelsat 62°E

#في_مثل_هذا_اليوم عام 2006.. سجل تشابي ألونسو هذا الهدف من قبل منتصف الملعب في كأس الاتحاد الإنجليزي 🤩pic.twitter.com/DMiJRqsNpO — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) January 7، 2023 ررررررررر ررررررررر



موقف ليفربول في جدول الدوري



يحتل ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي برصيد 28 نقطة، بينما يحتل ولفرهامبتون المركز التاسع عشر في الموسم الحالي في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة.

بث مباشر ليفربول وولفرهامبتون



جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

1 - آرسنال 37 نقطة.

2 - مانشستر سيتي 32 نقطة.

3 - نيوكاسل يونايتد 30 نقطة.

4 - توتنهام 29 نقطة.

5 - مانشستر يونايتد 26 نقطة.

6 - ليفربول 22 نقطة.

7 - برايتون 21 نقطة.

8 - تشيلسي 21 نقطة.

9 - فولهام 19 نقطة.

10 - برينتفورد 19 نقطة.

11 - كريستال بالاس 19 نقطة.

12 - أستون فيلا 18 نقطة.

13 - ليستر سيتي 17 نقطة.

14 - بورنموث 16 نقطة.

15 - ليدز يونايتد 15 نقطة.

16 - وست هام يونايتد 14 نقطة.

17 - إيفرتون 14 نقطة.

18 - نوتينجهام فورست 13 نقطة.

19 - ساوثهامتون 12 نقطة.

20 - وولفرهامبتون 10 نقاط.



جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي



1 - إيرلنج هالاند - مانشستر سيتي - 20 هدف

2 - هاري كين - توتنهام - 13 هدف

3 - ايفان توني - برينتفورد - 11 أهداف

4 - الكسندر ميتروفيتش - فولهام - 10 أهداف

5 – رودريجو - ليدز يونايتد - 9 أهداف

6 – ميجيل ألميرون - نيوكاسل يونايتد - 9 أهداف

7 – فيل فودين - مانشستر سيتي - 7 أهداف

8 – جيمس ماديسون - ليستر سيتي - 7 أهداف

9 - لياندرو تروسارد - برايتون - 7 أهداف

10 - روبرتو فيرمينو - ليفربول - 7 أهداف

