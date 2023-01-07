يلاشوت PLUS Twitter مشاهدة مباراة ليفربول الآن|| تابع لايف HD بث مباشر ليفربول ضد وولفرهامبتون YouTube اونلاين ستريم هدف صلاح الآن 1ND Half

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يقدم لكم موقع الفجر الرياضي روابط البث المباشر لمباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم السبت الموافق 7 يناير الحالي وهي التي تجمع بينهما على ستاد انفيلد لحساب مباريات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي يلا شوت.
- موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون
وتنطلق صافرة بداية مباراة ليفربول وبرينتفورد مساء السبت في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والساعة 11:00 بتوقيت السعودية والدوحة و12:00 بتوقيت أبو ظبي عبر يلا لايف الجديد.
- ترتيب ليفربول وولفرهامبتون في الدوري
ويحتل الريدز المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة بعد 8 انتصارات و4 تعادلات وهزم بخمس مباريات بينما يأتي نظيره ولفرهامبتون في المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 14 نقطة حيث فاز خلال 3 مباريات وتعادل بخمسة وخسر 10 اخرين.
- اخر نتيجة لليفربول في الدوري
وسقط الليفر أمام نظيره برينتفورد بثلاثة أهداف مقابل هدف سجلهم ويسا يوان وبرايان مبيمو وللاخر تشامبرلين.
- القنوات الناقلة لمباريات كأس الاتحاد
وأعلنت مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية عن امتلاكها حقوق بث واذاعة مباريات البريميرليج عبر شاشتها بشكل حصري ومباشر لجماهير شمال إفريقيا والشرق الأوسط عبر كورة لايف بث مباشر دون تقطيع وبالتحديد bein sports hd 1 premium.
كما يوجد عدد من القنوات المفتوحة وهم كالأتي:-
TVPlay Sports التردد – 11804 أفقي معدل الترميز – 27500 القمر – Astra 4A.
قناة Varzish Sport التردد – 11843 عمودي معدل الترميز – 27500 القمر -Y1A.
قناة Rah-e-Farda Tv التردد- 11293 عمودي معدل الترميز – 27500 القمر- AzerSpace 46°E.
لمشاهدة المباراة جودة عالية HD من هنا
قناة Idman التردد – 11169 أفقي معدل الترميز – 20400 القمر -AzerSpace 46°E.
قناة IRIB Varzesh التردد – 11555 عمودي معدل الترميز – 30000 القمر – Intelsat 62°E.
قناة Polsat Sport Premium 1 HD
Hotbird 13.0°E – 11117 V 27500
قناة beIN Sports France 1 HD
Astra 19.2°E – 11856 V 29700
Astra 19.2°E – 11856 V 29700
قناة M. Liga de Campeones HD
Astra 19.2°E – 10979 V 22000
Astra 19.2°E – 11259 V 22000
قناة LaLiga TV Bar M3
Astra 19.2°E – 11097 V 22000
قناة Sky Sport 3 Austria HD
Astra 19.2°E – 11171 H 22000
- تشكيل ليفربول المتوقع أمام ولفرهامبتون
حراسة المرمى: اليسون
خط الدفاع: ارنولد، ماتيب، جوميز، روبرتسون.
خط الوسط: ايليوت، هندرسون، الكانتارا.
خط الهجوم: صلاح، نونيز، تشامبرلين.