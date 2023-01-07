يلا شوت YALLA SHOOT بث مباشر ليفربول وولفرهامبتون LIVE مشاهدة مباراة ليفربول اليوم تعليق عربي رابط بي ان سبورت

يبحث عشاق ومتابعي كرة القدم في كل مكان في العالم، عبر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي عن روابط للبث المباشر لمشاهدة المباراة المرتقبة بين فريقي ليفربول وولفر هامبتون في كأس الاتحاد الانجليزي.



ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي خلال السطور التالية، كل ما تريد معرفته عن مباراة ليفربول وولفر هامبتون في كأس الاتحاد الانجليزي، وروابط البث المباشر لمشاهدة القمة الانجليزيه المرتقبة والتشكيل المتوقع لكتيبة يورجن كلوب.



بث مباشر ليفربول ضد وولفر هامبتون في كأس الاتحاد الانجليزي



ويدخل كتيبة يورجن كلوب المباراة وهدفها تخطي الكبوات المتواصلة التي يتعرض لها الريدز في بطولة البريميرليج، والتي كان آخرها الهزيمة المخيبة أمام برينتفورد.



بينما يعاني وولفرهامبتون، في الدوري الإنجليزي، يصارع على الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، فمن المتوقع أن يدخل المباراة أمام ليفربول من أجل تحقيق مفاجأة بالفوز من أجل التقدم إلى الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.



يلا لايف الجديد موعد مباراة ليفربول وولفر هامبتون في كأس الاتحاد الانجليزي

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول نظيره ولفرهامبتون في الدور الثالث من كأس الإتحاد الإنجليزي، موسم 2022-2023.



ويواجه ليفربول مع ولفرهامبتون في دور ال 64 من كأس الإتحاد الإنجليزي اليوم السبت 7 يناير 2023.



توقيت مباراة ليفربول وولفرهامبتون

تقام المباراة في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، بينما المباراة في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت مصر والسودان وليبيا، المباراة في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت السعودية واليمن ولبنان والأردن والكويت والعراق وسوريا وفلسطين وقطر.



التشكيل المتوقع لليفربول ضد ولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي



من المتوقع أن يدخل يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بالتشكيل التالي..

حراسة المرمي: أليسون

خط الدفاع: كوستاس تسيميكاس - جو جوميز - جويل ماتيب - ترنت ألكساندر آرنولد

خط الوسط: فابيو كارفاليو - فابينيو - جيمس ميلنر

خط الهجوم: داروين نونيز - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

لحظات لا تُنسى في آخر ظهور لنا بكأس الاتحاد الإنجليزي ✨pic.twitter.com/OW9p1SBnEk — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) January 6، 2023



ليفربول وولفرهامبتون في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي



يحتل فريق ليفربول المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 28 نقطة، بينما يتواجد فريق وولفرهامبتون في المركز التاسع عشر في جدول ترتيب البطولة الإنجليزية الكبيرة برصيد 14 نقطة.



يلا شوت القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر



تُنقل مباراة ليفربول وولفرهامبتون في دور ال 64 من كأس الإتحاد الإنجليزي علي قناة بي إن سبورت القطرية، الناقل الحصري لجميع مباريات كأس الإتحاد الإنجليزي في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون.

#في_مثل_هذا_اليوم عام 2006.. سجل تشابي ألونسو هذا الهدف من قبل منتصف الملعب في كأس الاتحاد الإنجليزي 🤩pic.twitter.com/DMiJRqsNpO — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) January 7، 2023 ررررررررر ررررررررر



ترتيب الدوري الإنجليزي

1- آرسنال - 44 نقطة

2- مانشستر سيتي - 39 نقطة

3- نيوكاسل يونايتد - 35 نقطة

4- مانشستر يونايتد - 35 نقطة

5- توتنهام - 33 نقطة

6- ليفربول - 28 نقطة

7- فولهام - 28 نقطة

8- برايتون - 27 نقطة

9- برينتفورد - 26 نقطة

10- تشيلسي - 25 نقطة

11- أستون فيلا - 22 نقطة

12- كريستال بالاس - 22 نقطة

13- ليستر سيتي - 17 نقطة

14- ليدز يونايتد - 17 نقطة

15- نوتينجهام فورست - 17 نقطة

16- بورنموث - 16 نقطة

17- وست هام - 15 نقطة

18- إيفرتون - 15 نقطة

19- ولفرهامبتون - 14 نقطه

20- ساوثهامبتون - 12 نقطة

